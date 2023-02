Volkswagen : voici l'avant de la nouvelle ID.3 !

D’après Volkswagen, cette version profite de plusieurs améliorations. Au-delà de l’extérieur légèrement remanié, les changements concernent le design intérieur et les technologies d’aide à la conduite. Pour le premier aspect, citons notamment un écran central allongé de 2 pouces (12 pouces et non plus 10 pouces) ou l’ajout d’un porte-gobelet. En outre, la marque, qui ne rechignait pas à faire des tests sur des singes par le passé, a décidé de se passer de tout produit d'origine animale dorénavant. Pour le second point, mentionnons l’intégration de l’assistant de conduite Travel Assist.