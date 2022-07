Chez Volkswagen, l'option de conduite autonome pourrait se payer à chaque déplacement

Les constructeurs allemands sont décidément inspirés pour faire payer davantage les automobilistes, et plus seulement lors de l’achat du véhicule et de l’entretien. Outre BMW se lançant dans les microtransactions en proposant le siège chauffant payant par abonnement, du côté de Volkswagen, la conduite autonome à la demande serait à l’étude.