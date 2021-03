Tesla : les abonnements pour l’Autopilot complet démarreront dans les mois à venir

Avec cet abonnement mensuel, les propriétaires de Tesla qui le souhaitent pourront ajouter les fonctions de conduite autonome regroupées sous l’appellation en France « Capacité de conduite entièrement autonome » et facturées actuellement 7 500 euros.

Cette option ajoute à une Tesla neuve l’Autopilot amélioré avec l’assistance à la conduite sur autoroute, le changement de voie automatique, le parking automatique en créneau et bataille ainsi que la sortie automatique de son emplacement de parking.

À cela s’ajoutent également la reconnaissance et la réaction aux feux tricolores et aux panneaux de signalisation. Et une fois que ce sera au point et que la législation le permettra, la conduite autonome en ville. Les fonctions sont vouées à évoluer, comme tout l’écosystème Tesla et ses mises à jour On-the-Air, permettant l’ajout de nouvelles fonctionnalités et la correction de bug des systèmes embarqués.