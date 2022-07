BMW active les microtransactions : le siège chauffant payant par abonnement devient une réalité

En France, treize options peuvent être acquises sous la forme d'un abonnement ou d'une microtransaction. Le chauffage du volant démarre à 15 euros par mois, ou à 240 euros de forfait à vie, « tant que les conditions techniques requises sont remplies pour ce véhicule », précise BMW.

Autre option qui risque de faire parler, le BMW Online Entertainment, facturé 220 euros par an et qui permet d'accéder à un catalogue de titres musicaux tirés de plateformes de streaming partenaires comme Deezer et Napster.