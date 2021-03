BMW iDrive (sous BMW OS 8) arrive, avec un grand écran incurvé fusionnant tableau de bord et "info-divertissement"

Il y a 20 ans (déjà !), BMW inaugurait son système à commande rotative et à écran numérique. Aujourd'hui, BMW lève le voile sur la toute nouvelle version de son système iDrive. Ce dernier s’appuie sur un langage naturel et des commandes tactiles opérées via un très large écran incurvé BMW Curved Display. Cet écran regroupe les fonctionnalités de l’ancien combiné d’instrumentation et de l’écran central.

Au cœur de cette nouvelle expérience iDrive, se cache un système d'exploitation de nouvelle génération, à savoir BMW OS 8. Plus que jamais, les commandes vocales et tactiles seront inclus au système, si bien que le nombre de boutons et d'interrupteurs a été réduit quasiment de moitié.