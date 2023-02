Hyundai, Kia : 4 millions de véhicules vulnérables à un piratage démontré sur TikTok

Ce n'est pas la première fois qu'un défi idiot sur TikTok a des conséquences dramatiques dans le monde réel. Il y a quelques mois, l'un d'eux mettait à l'épreuve certains véhicules signés Kia et Hyundai. Ce défi, illégal et dangereux, comme souvent, a été baptisé « Kia Challenge ». Il montrait aux utilisateurs comment pirater et voler facilement un véhicule de la marque Kia ou Hyundai grâce à un câble USB.