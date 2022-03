Une nouvelle étude remet en cause les mots de passe de moins de 8 caractères

Rendre vos mots de passe plus complexes et toujours plus longs est une solution idoine. Reste la question de la mémorisation : pour vous aider à ne pas oublier ces précieuses données, un gestionnaire de mots de passe constitue évidemment un compagnon idéal.

L'intérêt de tout cela ? Le fait qu'il faille, selon Hive Systems, environ 438 milliards d'années (!) à un pirate, même expérimenté, pour venir à bout d'un mot de passe de dix-huit caractères employant des lettres majuscules et minuscules, des symboles et des chiffres. Autant dire que pour les hackers, le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle.

Les conclusions de Hive Systems sont corroborées par un comité d'experts du National Institute of Standards and Technology, qui appelle à éviter d'employer des mots de passe contenant moins de huit caractères et relativement simples. Si vous ne voulez pas aller jusqu'aux dix-huit caractères recommandés, Hive Systems ajoute qu'un mot de passe contenant onze caractères dont des lettres, des chiffres et des symboles divers, prend déjà en moyenne l'équivalent de trente-quatre ans pour être déchiffré.

Un bon compromis, d'autant plus si on respecte les cinq règles clé pour générer un mot de passe vraiment solide .