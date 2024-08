C'est assez simple : d'abord, mémorisez bien la phrase avec laquelle vous être familier. Puis pour reconstituer le mot de passe, prenez les premières lettres de chaque mot, conservez les nombres et la ponctuation. Vous avez peut-être déjà compris le principe grâce au début du mot de passe d'exemple, avec les lettres L, c, d, l, m etc. pour « L es », « c arreaux », « d e », « l a », « m aison », et ainsi de suite.