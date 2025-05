Google Wallet est, en effet, appelé à stocker de plus en plus de documents, qu'il s'agisse de cartes de fidélité, de moyens de paiement, de cartes d'embarquement, de cartes d'accès, de titres de transport, de pièces d'identité et bien plus encore. Toutes n'ont, cependant, pas la même importance et on peut se demander si le verrouillage automatique est bien pertinent pour certains de ces documents.