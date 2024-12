Google Wallet pour Android est très utile au quotidien : on peut, en effet, y stocker des cartes de crédit, des cartes d'embarquement ou des cartes de fidélité. L'ajout de pièces d'identité et d'assurances ainsi que l'arrivée d'un raccourci rapide dans les paramètres sont aussi dans les tuyaux. Toutefois, la version WearOS de cette application restait jusqu'à il y a peu encore assez limitée. Il y a un an, elle se contentait uniquement de stocker les cartes de crédit. Mais cette année, elle s'est considérablement améliorée.