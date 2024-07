Windows 11 : l'appli Photos ne fonctionne toujours pas chez vous ? Microsoft a une solution en attendant un patch correctif

Parce qu'il serait lié à un conflit de stratégie CSP (Configuration Service Provider) empêchant les utilisateurs et utilisatrices non administrateurs d'installer des applications sur leur système, Microsoft a rappelé que ce bug touchait essentiellement les licences professionnelles de Windows 11 (22H2 et 23H2). Néanmoins, l'absence de privilège admin pouvant aussi toucher les sessions secondaires sur Windows Home et Famille, certains particuliers ont aussi pu éprouver des difficultés à démarrer Photos après avoir installé la toute dernière mise à jour de l'appli depuis le Microsoft Store.