Apple offre enfin une explication à l'affaire des photos "zombies"

L'iPhone 15 fait mieux que son prédécesseur, et à tous les niveaux ! Doté d'un superbe écran très lumineux (mais toujours 60 Hz), enfin débarrassé de son encoche, il s'impose déjà comme un merveilleux compagnon de route pour les années à venir.

Plus polyvalent que jamais en photo, grâce à son nouveau capteur offrant un zoom numérique 2x qui manquait cruellement aux précédents modèles, il fait clairement de l'ombre à l'iPhone 15 Pro. Gardez toutefois en tête que l'autonomie est un vrai caillou dans la godasse de ce modèle, qui nous fait lui préférer l'iPhone 15 Plus cette année. Malgré tout, on apprécie le passage à l'USB-C, même si la norme USB 2.0 est bien trop datée.

Reste qu'Apple fait tous les bons choix cette année pour remettre sa gamme « standard » à niveau, là où les modèles Pro avaient tendance à prendre une trop grande avance en termes de design tout comme en termes de performances.