La nouvelle application Leica Lux pour iPhone imite le Leica

L'application se présente comme un appareil photo offrant 11 profils de couleur, baptisés Leica Looks, inspirés des appareils Leica actuels et de films classiques. Elle propose également un mode « Aperture » qui simule le style et le bokeh d'objectifs Leica coûteux. « Leica LUX garantit que chaque photo reflète la fiabilité et l'authenticité qui font la réputation de Leica », promet la société.