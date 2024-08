Le deuxième tour de vis concerne les applications non signées. Apple propose depuis de nombreuses années un système baptisé GateKeeper, et qui permet à macOS de refuser de lancer un logiciel qui n'aurait pas été vérifié par les équipes d'Apple au préalable. Les développeurs doivent s'enregistrer et payer leur compte dédié au constructeur pour obtenir le précieux sésame. Là encore, nous apprécions ce réglage par défaut qui offre un plus grand niveau de sécurité au grand public. Les utilisateurs plus avancés savent quant à eux qu'un simple « control+clic » permet de passer outre GateKeeper pour ouvrir un logiciel qui n'est pas signé par Apple.

Avec macOS Sequoia, ce petit raccourci ne fonctionne plus. Le nouveau système d'exploitation exige à la place de se rendre dans les réglages système, onglet « Confidentialité et sécurité » et d'autoriser chaque application manuellement.