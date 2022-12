Attention à cette faille sur macOS, qui met en danger votre Mac

Une fois la faille découverte et documentée, Microsoft l'a enregistrée dans la National Vulnerability Database sous la référence CVE-2022-42821. Apple a évidemment été immédiatement contactée par les chercheurs en sécurité des équipes de Microsoft pour lui faire part de leurs découvertes.

L'éditeur de Windows communique aujourd'hui sur le sujet, car Apple a résolu la faille depuis quelques semaines. La dernière version en date du système, macOS Ventura, propose un correctif et empêche tout exploitation et contournement de GateKeeper.

Si vous n'avez pas encore fait mis à niveau vers la nouvelle version, ou que votre machine n'est pas compatible, Apple a proposé il y a quelques jours à peine des correctifs de sécurité pour macOS Big Sur et macOS Monterey. D'autres failles de sécurité ont également été bouchées via ces patchs.

Vous l'aurez compris, nous vous invitons à mettre à jour le plus rapidement possible vos Mac pour éviter toute tentative de piratage, et d'appliquer les correctifs de sécurité et les mises à jour le plus rapidement possible.