Scam : pourquoi Apple ne fait pas le ménage dans son Mac App Store ?

Après quelques recherches effectuées par d'autres utilisateurs, il apparait que Music Paradise, LLC est une entité basée à Novosibirsk, en Russie et aurait généré, depuis sa présence sur la boutique d'applications d'Apple, plus de 2 millions de dollars de revenus.

ll est surprenant qu'Apple ait validé si facilement des logiciels qui contreviennent pourtant à ses très strictes règles d'utilisation. D'autres développeurs ont eu maille à partir avec le constructeur pour des raisons bien plus futiles et ont été même temporairement éjectés du Mac App Store.

Sur iOS également des logiciels frauduleux ont pu être installés par des utilisateurs, comme des jeux vidéo pour enfants se transformant en applications de paris selon le pays dans lequel ils sont ouverts.

Selon The Verge, Apple n'emploierait que 500 personnes pour vérifier manuellement plus de 100 000 applications nouvelles et mises à jour chaque semaine, un nombre totalement insuffisant pour mener à bien cette tâche.

Malgré ses problèmes criants, Apple campe toujours sur ses positions et refuse la possibilité d'installer des applications sur iPhone ou iPad depuis un autre endroit que l'App Store, malgré les enquêtes menées par les autorités de régulation européennes et américaines sur d'éventuelles pratiques monopolistiques.

Sur Mac toutefois les choses sont différentes puisqu'il est possible de récupérer des logiciels sur le web et la majorité des grands éditeurs n'ont jamais souhaité proposer leurs logiciels sur le Mac App Store.