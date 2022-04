À l'avenir, les abonnements via l'AppStore pourraient augmenter sans votre consentement

Il y a quelques jours, un développeur est tombé sur une fenêtre l’informant du nouveau tarif de l’abonnement mensuel à Disney+, sans demande d’accord explicite. Seul un simple et gros bouton « OK » était affiché. Il y a bien un petit lien en bas de la fenêtre, mais uniquement pour obtenir plus d’informations ou annuler son abonnement. Si Apple n’a pas immédiatement répondu, la firme a confirmé auprès de TechCrunch qu’elle testait cette nouvelle acceptation automatique avec des développeurs de toutes les tailles et tous les pays.