Android : les utilisateurs veulent des profils pour distinguer travail et perso, selon une étude de Google

Depuis la pandémie et le recours plus généralisé au télétravail , la séparation entre le travail et la vie quotidienne est de plus en plus compliquée pour les salariés. C'est également le cas dans le cas de l'usage de leur smartphone, comme le montre l'étude de Google dans laquelle 62 % d'entre eux déclarent utiliser leur mobile pour des raisons professionnelles en dehors de leurs horaires de travail.