Apple plancherait sur l'ajout du multi-utilisateur pour iOS et iPadOS

Évidemment, chaque profil serait protégé par un mot de passe et une reconnaissance biométrique grâce à TouchID ou FaceID pour les appareils équipés d'une caméra 3D. Il serait possible, comme c'est déjà le cas sur iOS, d'activer un effacement automatique de la session après plusieurs authentifications infructueuses.

L'enclave sécurisée, nichée dans le processeur et permettant de chiffrer et de conserver les données personnelles les plus sensibles, serait mise à contribution pour permettre l'accès aux ressources partagées, comme l'accès au navigateur web, tout en veillant à ce que les informations des autres utilisateurs soient mises à l'abri.

Rien de révolutionnaire en soi, Apple adapte le même système de profils que celui du Mac. Reste à savoir désormais si la marque ira au bout de ses travaux et offrira cette fonctionnalité à ses clients dans une prochaine version d'iOS, quitte à rogner un peu sur ses ventes d'appareils.