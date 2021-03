Netflix et YouTube, parmi les services les plus utilisés par les employés en télétravail

En quatrième position, on retrouve la plateforme YouTube (216 To captés par ZScaler en France). Disney+ et Twitch font aussi partie des applications et services de plus en plus consultés sur les appareils professionnels, mais ils restent encore hors top 10. « Les applications que l’on trouve dans cette analyse soulignent la porosité qui existe aujourd’hui entre usages professionnels et personnels des outils de travail », observe Didier Schreiber, Directeur Europe du Sud chez Zscaler.