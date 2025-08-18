Le smartphone trouve sa place dans la poche ou le sac pour vous accompagner toute la journée. Son écran OLED lumineux de 6,3 pouces reste lisible, même sous la lumière du soleil, ce qui le rend adapté à la consultation rapide de vos messages, des photos ou de vos réseaux sociaux en déplacement. La batterie de 4700 mAh vous permet de passer vos appels, naviguer sur le web ou capturer des souvenirs sans surveiller en permanence le niveau de charge. Le format compact convient aussi bien à une utilisation à une main qu'au visionnage de vidéos pendant les trajets quotidiens.

Son design soigné et ses fonctionnalités récentes, comme le paiement sans contact via NFC et la compatibilité avec Android 14, s'adaptent aux besoins actuels. Le smartphone répond ainsi à la plupart des usages quotidiens, du travail à la détente, sans complication technique.