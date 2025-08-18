La réduction constatée rend ce smartphone accessible à un tarif inédit pour ce niveau de fonctionnalités.
Le Google Pixel 9 5G s'affiche aujourd'hui à 679 €, soit une baisse de 7 % sur le prix habituel, au tarif le plus bas enregistré ces douze derniers mois chez Amazon. Ce modèle se destine à une utilisation polyvalente grâce à un écran fluide de 120 Hz et à une autonomie solide. Il intègre une puce Google Tensor G4, une compatibilité Android 14, ainsi qu'une batterie de 4700 mAh, pour un usage confortable toute la journée.
Google Pixel 9 (5G)
✅ Les plus
- Écran OLED 6,3 pouces 120 Hz pour un affichage fluide et précis
- Appareil photo principal 50 Mpx efficace en basse lumière
- Batterie 4700 mAh offrant jusqu'à 24 heures d'autonomie
- Processeur Google Tensor G4 optimisé pour l'intelligence artificielle
- Haute sécurité avec mises à jour logicielles régulières
❌ Les moins
- Pas de charge ultra-rapide, puissance limitée à environ 30 W
- Absence de téléobjectif dédié pour le zoom optique
Une prise en main simple pour un usage polyvalent
Le smartphone trouve sa place dans la poche ou le sac pour vous accompagner toute la journée. Son écran OLED lumineux de 6,3 pouces reste lisible, même sous la lumière du soleil, ce qui le rend adapté à la consultation rapide de vos messages, des photos ou de vos réseaux sociaux en déplacement. La batterie de 4700 mAh vous permet de passer vos appels, naviguer sur le web ou capturer des souvenirs sans surveiller en permanence le niveau de charge. Le format compact convient aussi bien à une utilisation à une main qu'au visionnage de vidéos pendant les trajets quotidiens.
Son design soigné et ses fonctionnalités récentes, comme le paiement sans contact via NFC et la compatibilité avec Android 14, s'adaptent aux besoins actuels. Le smartphone répond ainsi à la plupart des usages quotidiens, du travail à la détente, sans complication technique.
Un modèle polyvalent à tarif compétitif
Le tarif de 679 € chez Amazon positionne ce smartphone au meilleur niveau pour un produit récent de cette gamme. Il propose un format pratique et répond rapidement aux besoins quotidiens, notamment pour consulter des contenus ou prendre des photos durant la journée. L'appareil convient à celles et ceux qui cherchent une solution fiable pour rester connectés, avec une prise en main confortable et un usage sans contrainte, à la maison comme en déplacement.