Le Single Day 2025 démarre en fanfare sur AliExpress avec des réductions jusqu'à -60% sur les produits stars du moment. Smartphones, TV, robots aspirateurs ou consoles : voici les 15 ventes flash les plus folles à découvrir dès le 11 novembre.
L’événement shopping le plus attendu de l’année en Asie débarque en France : le 11.11 Single Day AliExpress 2025. Du 11 au 19 novembre, des milliers d’articles sont bradés à prix choc, avec jusqu’à 60 % de réduction et des codes promo cumulables.
Cette année, la plateforme met le paquet sur le high-tech, la maison et les loisirs, avec des produits phares signés Xiaomi, AMD, Nintendo, POCO, Honor ou encore Insta360. En bonus, les acheteurs peuvent profiter de réductions PayPal allant jusqu’à 33€ et d’un mini-jeu « Secouez et gagnez » pour débloquer des surprises.
Les 15 meilleures offres du Single Day AliExpress
- Processeur AMD Ryzen 9 9800X3D à 345 € au lieu de 475,98 €
- Nintendo Switch 2 Mario Kart World à 394 € au lieu de 499,99 €
- Appareil photo Insta360 X5 à 399 € au lieu de 579,95 €
- Xiaomi TV A 65” (2025) à 298,99 € au lieu de 379,99 €
- Xiaomi Robot Vacuum X20+ à 253,99 € au lieu de 339,99 €
- Smartphone POCO F7 Pro (12+256 Go) à 331 € au lieu de 468,00 €
- Tablette Honor Magic V2 (16+512 Go) à 544 € au lieu de 819,00 €
- Tablette Xiaomi Pad 7 (8+256 Go) à 214 € au lieu de 371,00 €
- Trottinette électrique Xiaomi Scooter Elite à 240 € au lieu de 349,99 €
- Aspirateur TINECO Floor One i5 Stretch à 189 € au lieu de 299,99 €
- Mini PC GMKtec W11 Pro à 110,99 € au lieu de 144,39 € (S11FR20)
- Aspirateur roborock Q7 BF+ à 215,59 € au lieu de 354,89 € (S11FR20)
- Aspirateur oborock Q10 PF à 170,49 € au lieu de 263,89€ (S11FR20)
- Aspirateur TINECO Floor One S9 Artist à 449,30 € au lieu de 718,29€ (S11FR75)
- Smartphone Google Pixel 9a 8GB + 128GB à 386,11 € au lieu de 451,70€
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Qustodio, contrôle parental et bien-être numérique à -50% (code : Blastoff50)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- 10 To de stockage pCloud + gestionnaire de mdp offert à - de 200€/an
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Pourquoi ces offres valent le détour ?
Les promotions du Single Day sont valables du 11 au 19 novembre et pour maximiser vos économies, pensez à cumuler les codes promo officiels du 11.11 :
- S11FR03 (-3 € dès 15 €),
- S11FR20 (-20 € dès 129 €),
- S11FR85 (-85 € dès 549 €).
En réglant via PayPal ou Paiement en 4X, vous pouvez en plus obtenir jusqu’à 33€ de réduction immédiate. Enfin, ne manquez pas l’option « Secouez et gagnez » dans l’app AliExpress : chaque jour, elle offre des bons d’achat ou des récompenses exclusives.
Single Day 2025 : comment repérer les meilleures offres sans se faire piéger
Le Single Day, aussi appelé 11.11, s’impose depuis plusieurs années comme l’un des plus grands événements e-commerce au monde. Initié en Chine, il rivalise aujourd’hui avec le Black Friday et attire chaque année des millions de consommateurs à la recherche de bons plans avant les fêtes. En 2025, AliExpress se positionne plus que jamais comme un acteur clé de cette période, avec des remises massives sur le high-tech, les produits maison et les objets connectés.
Mais face à la profusion d’offres, difficile de distinguer les véritables bonnes affaires des simples coups marketing. Pour s’y retrouver, il est essentiel de comparer les prix avant l’événement : la plupart des vendeurs affichent déjà les remises lors de la phase de préchauffe du 8 au 10 novembre. L’autre réflexe à adopter consiste à vérifier le nombre d’évaluations et la note moyenne des produits : un bon score (supérieur à 4,5/5) est souvent un gage de fiabilité, tout comme les boutiques labellisées “Top Brand” ou “Official Store”.
Autre conseil : profitez des codes cumulables mis en place spécialement pour le 11.11. Les plus intéressants permettent de gagner jusqu’à 85 € de réduction dès 549 € d’achat, en plus des 33 € offerts par PayPal. Ces bonus s’appliquent à tous les articles de la sélection, qu’il s’agisse du Ryzen 9 9800X3D pour booster votre PC gaming ou du Honor Magic V2 pour passer au pliable haut de gamme sans se ruiner.
Enfin, gardez en tête que le Single Day n’est pas seulement une affaire de gadgets high-tech : on y trouve aussi de vraies opportunités sur les produits du quotidien, comme les aspirateurs robots Xiaomi ou les nettoyeurs Tineco, particulièrement prisés pour leur rapport qualité/prix. En anticipant vos besoins et en vérifiant la fiabilité du vendeur, vous pouvez ainsi transformer cette journée de promos géantes en véritable session d’économies intelligentes.