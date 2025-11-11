Le Single Day, aussi appelé 11.11, s’impose depuis plusieurs années comme l’un des plus grands événements e-commerce au monde. Initié en Chine, il rivalise aujourd’hui avec le Black Friday et attire chaque année des millions de consommateurs à la recherche de bons plans avant les fêtes. En 2025, AliExpress se positionne plus que jamais comme un acteur clé de cette période, avec des remises massives sur le high-tech, les produits maison et les objets connectés.

Mais face à la profusion d’offres, difficile de distinguer les véritables bonnes affaires des simples coups marketing. Pour s’y retrouver, il est essentiel de comparer les prix avant l’événement : la plupart des vendeurs affichent déjà les remises lors de la phase de préchauffe du 8 au 10 novembre. L’autre réflexe à adopter consiste à vérifier le nombre d’évaluations et la note moyenne des produits : un bon score (supérieur à 4,5/5) est souvent un gage de fiabilité, tout comme les boutiques labellisées “Top Brand” ou “Official Store”.

Autre conseil : profitez des codes cumulables mis en place spécialement pour le 11.11. Les plus intéressants permettent de gagner jusqu’à 85 € de réduction dès 549 € d’achat, en plus des 33 € offerts par PayPal. Ces bonus s’appliquent à tous les articles de la sélection, qu’il s’agisse du Ryzen 9 9800X3D pour booster votre PC gaming ou du Honor Magic V2 pour passer au pliable haut de gamme sans se ruiner.

Enfin, gardez en tête que le Single Day n’est pas seulement une affaire de gadgets high-tech : on y trouve aussi de vraies opportunités sur les produits du quotidien, comme les aspirateurs robots Xiaomi ou les nettoyeurs Tineco, particulièrement prisés pour leur rapport qualité/prix. En anticipant vos besoins et en vérifiant la fiabilité du vendeur, vous pouvez ainsi transformer cette journée de promos géantes en véritable session d’économies intelligentes.