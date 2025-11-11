Conçue pour repousser les limites de la vidéo immersive, l’Insta360 X5 s’appuie sur deux capteurs de 1/1,28” capables de filmer en 8K à 30 images par seconde. Ce duo capture chaque détail avec une précision impressionnante, tout en améliorant la dynamique et la restitution des couleurs. Que ce soit pour des paysages à couper le souffle ou des scènes d’action rapides, les séquences restent nettes et fidèles.

La présence d’une triple puce d’intelligence artificielle permet un traitement d’image en temps réel, avec une réduction de bruit efficace, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Les amateurs de tournages nocturnes y trouveront un allié fiable, capable de restituer une image équilibrée et naturelle sans perte de clarté.

Grâce à la stabilisation FlowState et au verrouillage de l’horizon à 360°, la caméra assure des vidéos parfaitement fluides sans besoin de stabilisateur externe. Cette technologie corrige les secousses et compense les mouvements brusques, rendant chaque plan exploitable dès la sortie de la carte mémoire.