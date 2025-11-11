AliExpress casse les prix à l’occasion du Single Day avec une offre rare sur la nouvelle caméra 360° Insta360 X5. Performante, étanche et capable de filmer en 8K, elle profite d’une réduction impressionnante à 399 € seulement.
Le 11.11, aussi appelé « Single Day », marque le début des grandes promotions d’automne sur AliExpress, et c’est la caméra Insta360 X5 qui en profite aujourd’hui. Habituellement proposée à 589,99 €, elle s’affiche désormais à 399€, soit l’un de ses tarifs les plus bas jamais observés.
Cette action cam 360° filme en 8K à 30 images par seconde grâce à ses deux capteurs de 1/1,28”, offrant un rendu précis et immersif dans toutes les situations. Étanche, stabilisée et optimisée pour les prises de vue en mouvement, elle s’adresse autant aux créateurs de contenu qu’aux passionnés d’aventure.
Pourquoi choisir l’Insta360 X5 ?
- Vidéo 8K immersive à 360°
- Stabilisation fluide sans gimbal
- Capteurs performants même de nuit
Une qualité d’image 8K pensée pour l’action
Conçue pour repousser les limites de la vidéo immersive, l’Insta360 X5 s’appuie sur deux capteurs de 1/1,28” capables de filmer en 8K à 30 images par seconde. Ce duo capture chaque détail avec une précision impressionnante, tout en améliorant la dynamique et la restitution des couleurs. Que ce soit pour des paysages à couper le souffle ou des scènes d’action rapides, les séquences restent nettes et fidèles.
La présence d’une triple puce d’intelligence artificielle permet un traitement d’image en temps réel, avec une réduction de bruit efficace, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Les amateurs de tournages nocturnes y trouveront un allié fiable, capable de restituer une image équilibrée et naturelle sans perte de clarté.
Grâce à la stabilisation FlowState et au verrouillage de l’horizon à 360°, la caméra assure des vidéos parfaitement fluides sans besoin de stabilisateur externe. Cette technologie corrige les secousses et compense les mouvements brusques, rendant chaque plan exploitable dès la sortie de la carte mémoire.
Des fonctions intelligentes pour une expérience plus simple
Pensée pour les utilisateurs en quête de créativité sans contraintes, la X5 mise sur la praticité. Le mode InstaFrame, par exemple, permet d’obtenir automatiquement une vidéo plate prête à être partagée, sans montage complexe. Il suffit de choisir un cadrage automatique ou fixe pour laisser la caméra suivre le sujet principal, tandis que les prises à 360° restent disponibles pour une retouche ultérieure.
La perche à selfie invisible (vendue séparément) permet de créer des plans à la troisième personne sans que l’accessoire ne soit visible à l’image. Ce rendu unique donne l’impression d’un plan filmé par drone, idéal pour les vlogs et les scènes d’extérieur.
Côté audio, le nouveau système à quatre microphones bénéficie d’un pare-vent revu pour une captation plus claire, même dans les environnements bruyants. Enfin, les objectifs renforcés et remplaçables prolongent la durée de vie de la caméra, tout en offrant une protection accrue contre les rayures et les chocs.
L’Insta360 X5 s’affiche à 399 € au lieu de 589,99 € sur AliExpress dans le cadre du Single Day 11.11. Une excellente opportunité pour s’équiper avant le Black Friday et capturer vos prochaines aventures en 8K à 360°.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.