Pour son Single Day, AliExpress lance les hostilités avant le Black Friday avec des remises massives sur le high-tech. Le mini PC GMKtec G3, compact et performant, s’affiche à seulement 110,99 € au lieu de 144,39 €, une offre rare à ce niveau de performance.
Ce GMKtec G3 attire tous les regards pendant le Single Day 11.11 avec son tarif plancher. Proposé à 110,99 € avec le code S11FR20 sur AliExpress￼, il combine compacité, puissance et connectivité moderne sous Windows 11 Pro.
Animé par un processeur Intel Alder Lake N100, il se destine aussi bien au travail bureautique qu’au divertissement léger. Avec ses 8 à 16 Go de RAM et un SSD jusqu’à 512 Go, il offre une réactivité confortable au quotidien. Une belle opportunité pour s’équiper d’un mini PC fiable et discret sans se ruiner.
Pourquoi choisir le GMKtec G3 ?
- Format compact et silencieux
- Performances fluides sous Windows 11 Pro
- Connectivité complète avec WiFi 6 et HDMI double
Des performances solides pour le quotidien
Sous son format miniature, le GMKtec G3 cache un processeur Intel Alder Lake N100 à quatre cœurs cadencés jusqu’à 3,4 GHz. Une puce moderne qui gère sans difficulté la bureautique, le streaming ou la navigation intensive. Associée à une mémoire DDR4 rapide (jusqu’à 16 Go), elle garantit un lancement fluide des applications et un multitâche confortable, y compris pour la retouche photo légère ou la gestion de documents volumineux.
Le stockage SSD PCIe M.2 jusqu’à 512 Go assure un accès quasi instantané aux fichiers et peut être étendu via deux emplacements M.2 supplémentaires. Cette flexibilité en fait une solution durable et évolutive, idéale pour qui souhaite un poste de travail compact mais performant.
Le mini PC peut également gérer un affichage 4K via ses deux sorties HDMI, parfait pour un double écran ou une configuration professionnelle. Que ce soit pour un bureau minimaliste ou un coin multimédia, le G3 se montre à la hauteur.
Une connectivité complète et un design discret
Ce modèle ne se contente pas d’être puissant : il est aussi pensé pour un usage confortable. Avec un poids de seulement 361 g et un format de 114 x 106 x 42,5 mm, il s’intègre aisément derrière un écran ou sous un bureau. Son support VESA fourni permet une fixation murale propre et un gain de place appréciable.
Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 garantissent une connexion rapide et stable, que ce soit pour le transfert de fichiers ou l’utilisation d’accessoires sans fil. Côté filaire, le port RJ45 2,5 Gbps, les 4 ports USB 3.2, et la prise audio 3,5 mm offrent une connectivité complète pour les périphériques, écrans et casques.
Enfin, le système de refroidissement intégré : combinant ventilateur, caloduc et plaque d’aluminium, assure un fonctionnement silencieux et une température maîtrisée. Le tout sous Windows 11 Pro, déjà préinstallé et prêt à l’emploi.