Sous son format miniature, le GMKtec G3 cache un processeur Intel Alder Lake N100 à quatre cœurs cadencés jusqu’à 3,4 GHz. Une puce moderne qui gère sans difficulté la bureautique, le streaming ou la navigation intensive. Associée à une mémoire DDR4 rapide (jusqu’à 16 Go), elle garantit un lancement fluide des applications et un multitâche confortable, y compris pour la retouche photo légère ou la gestion de documents volumineux.

Le stockage SSD PCIe M.2 jusqu’à 512 Go assure un accès quasi instantané aux fichiers et peut être étendu via deux emplacements M.2 supplémentaires. Cette flexibilité en fait une solution durable et évolutive, idéale pour qui souhaite un poste de travail compact mais performant.

Le mini PC peut également gérer un affichage 4K via ses deux sorties HDMI, parfait pour un double écran ou une configuration professionnelle. Que ce soit pour un bureau minimaliste ou un coin multimédia, le G3 se montre à la hauteur.