Avec la "Holiday Campaign", NVIDIA et l'enseigne LDLC proposent une alternative au Black Friday pour faire de bonnes affaires sur une variété de produits tech. Vous l'aurez compris, un fil rouge : l'opération ne porte que sur des PC portables embarquant une puce NVIDIA.

Pour vous aider à réaliser plus vite de belles affaires, on vous propose une liste de quelques bons plans particulièrement intéressants alors que les fêtes de Noël approchent. Les réductions atteignent jusqu'à 300 € sur les PC.