Nvidia et LDLC lancent la Holiday Campaign, une nouvelle période de promotions avec des bons plans pour vous équiper d'un nouvel ordinateur taillé pour le gaming.
Avec la "Holiday Campaign", NVIDIA et l'enseigne LDLC proposent une alternative au Black Friday pour faire de bonnes affaires sur une variété de produits tech. Vous l'aurez compris, un fil rouge : l'opération ne porte que sur des PC portables embarquant une puce NVIDIA.
Pour vous aider à réaliser plus vite de belles affaires, on vous propose une liste de quelques bons plans particulièrement intéressants alors que les fêtes de Noël approchent. Les réductions atteignent jusqu'à 300 € sur les PC.
Les meilleures offres PC Portables NVIDIA à saisir :
- Le PC GIGABYTE GAMING A16 (RTX 5050) à 899,95€ au lieu de 999,95€
- Le PC GIGABYTE GAMING A16 (RTX 5060) à 999,95€ au lieu de 1099,95€
- Le PC MSI Cyborg 15 (RTX 5060) à 999,95€ au lieu de 1099,95€
- Le PC ASUS TUF Gaming A18 (RTX 5050) à 1399,95€ au lieu de 1599,95€
- Le PC Lenovo LOQ 15IRX10 (RTX 5070) à 1349,95€ au lieu de 1549,95€
- Le PC GIGABYTE AERO X16 (RTX 5070) à 1799,95€ au lieu de 1999,95€
- Le PC AORUS MASTER 16 (RTX 5080) à 2999,95€ au lieu de 3299,95€
Le PC Portable Gigabyte Gaming A16 CVHI3FR894SH
Le PC Portable Gigabyte Gaming A16 allie performance et polyvalence dans une formule assez élégante. L'ordinateur propose un magnifique écran IPS de 16 pouces. Celui-ci affiche 1920 × 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz parfait pour les actions rapides dans les jeux vidéo. Il est lumineux - jusqu'à 300 nits - ce qui lui assure une bonne lisibilité en intérieur.
Pendant la campagne, le prix est de 999,95 € au lieu de 1 099,95 €, soit une remise de près de 100 € .
Sous le capot, l'ordinateur embarque un processeur Intel Core i7‑13620H, une puce dotée de six cœurs Performance et quatre cœurs économes. La mémoire, 16 Go de DDR5 à 5600 MHz sur cette configuration, peut être portée à 32 Go grâce à un slot libre. Le stockage est confié à un SSD NVMe d’un téraoctet ; avec un second emplacement M.2 disponible pour ajouter un disque supplémentaire par la suite. La partie graphique est assurée par une GeForce RTX 5060 Laptop avec 8 Go de GDDR7.
Avec sa batterie de 76 Wh, son poids de 2,2 kg et sa connectique comprenant HDMI 2.1 et plusieurs ports USB, ce portable reste équilibré pour voyager.
Le PC Portable MSI Cyborg 17 B2RWFKG‑062FR
Avec son design "cyber" respirant l'univers du gaming, le MSI Cyborg 17 B2RWFKG‑062FR est une option très sérieuse pour toute personne cherchant à acquérir un PC portable pour jouer à des jeux vidéo. On a un écran au format 17" qui affiche une résolution Full HD à 144 Hz.
LDLC propose ce modèle à 1 399,95 € au lieu de 1 699,95 €, offrant près de 300 € d’économie.
Sur la carte mère, on trouve un processeur Intel Core 7 240H, doté là encore de six cœurs Performance et quatre cœurs plus économes en énergie. Avec une fréquence d'horloge en crête pouvant atteindre 5,2 GHz. Tout cela adossé à 32 Go de mémoire DDR5, et un SSD NVMe d’un téraoctet pour le stockage. La partie graphique repose sur une GeForce RTX 5060 Laptop avec 8 Go de GDDR7.
Avec un poids de 2,5 kg, la machine reste assez légère et donc transportable pour la catégorie.
Le PC Portable Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00THFR)
Le Lenovo LOQ 15IRX10 est un PC portable gaming 15,6" délivrant des prestations milieu-haut de gamme, en particulier dans les jeux vidéo. L’écran IPS de 15,6 pouces affiche une résolution de 1920 × 1080 pixels avec une fréquence de 144 Hz.
Ce PC est en ce moment vendu 1 349,95 € au lieu de 1 549,95 €, permettant de réaliser environ 200 € d’économie.
Dans le reste de la fiche technique, on a un processeur Intel Core i7‑13650HX à quatorze cœurs capable d’atteindre 4,9 GHz. Tout cela avec 16 Go de RAM DDR5 sur la carte mère, avec un emplacement permettant de porter la RAM jusqu'à 32 Go par la suite.
L'ordinateur dispose par ailleurs d’un SSD NVMe d'un téraoctet avec un second logement M.2 pour augmenter la capacité. La partie graphique est confiée à une GeForce RTX 5070 Laptop avec 8 Go de GDDR7.
Pourquoi les cartes NVIDIA RTX 50 se distinguent ? Quand l’IA booste le gaming
Les cartes graphiques de la série GeForce RTX 50 reposent sur une architecture nommée Blackwell, pensée pour combiner rendu graphique haute fidélité et capacités d’intelligence artificielle avancées. C’est dans ce contexte qu’émerge la version 4 de la technologie DLSS 4, qui apporte une amélioration majeure pour le gaming : la génération multi-images (Multi Frame Generation) associée à un modèle IA de nouvelle génération pour améliorer très nettement les performances et la fluidité.
Le DLSS 4 s’appuie sur les cœurs Tensor de 5ᵉ génération intégrés dans les GPU RTX 50. Mais c’est surtout la fonction Multi Frame Generation (MFG) qui change la donne pour le jeu. Pour chaque image rendue “classiquement” par le moteur du jeu, la carte peut générer jusqu’à trois images supplémentaires via IA.
Outre DLSS 4 et la génération multi-images, les cartes RTX 50 s’appuient sur l’ensemble de l’écosystème RTX : ray tracing, densité de cœurs élevés, performances IA accélérées, et optimisations logicielles signées NVIDIA.
Avec de plus en plus de jeux compatibles
Depuis leur lancement, les cartes RTX 50 sont prises en charge par un nombre croissant de jeux et applications. Plus de 125 titres et applications ont intégré un support pour DLSS 4 et la Multi-Frame Generation, avec la promesse de nombreuses extensions à venir.
Les PC mis en avant avec des GPU RTX 50 profitent évidemment de ces dernières innovations. Grâce au DLSS 4, à la MFG et à l’ensemble des optimisations RTX, ils offrent une expérience de jeu plus fluide, réactive et visuellement riche. Que ce soit pour des jeux compétitifs très rapides, des titres AAA exigeants, ou des sessions en 4K avec effets graphiques poussés, ces cartes sont conçues pour tirer pleinement parti de l’intelligence artificielle installée dans le GPU.
NVIDIA Studio : un environnement pensé pour la création assistée par l’IA
NVIDIA Studio regroupe un ensemble d’outils et d’optimisations dédiés aux créateurs, conçu pour tirer pleinement parti des GPU GeForce RTX et de leurs capacités d’accélération par l’IA. L’écosystème s’appuie sur des pilotes spécialisés offrant stabilité et fiabilité, ainsi que sur une large compatibilité avec les principales applications créatives : modélisation 3D, montage vidéo, retouche photo, illustration ou design. Grâce aux cœurs RT, Tensor et CUDA intégrés aux GPU RTX, les logiciels compatibles bénéficient d’un traitement accéléré, qu’il s’agisse de prévisualiser des scènes complexes en temps réel, d’exécuter des filtres IA plus rapidement ou d’exporter des projets volumineux.
En complément, NVIDIA propose une suite d’outils dédiés, comme RTX Video, Canvas ou Broadcast, qui exploitent l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité visuelle, générer des assets plus facilement ou optimiser l’enregistrement et le streaming. L’ensemble forme une plateforme complète pensée pour accompagner les créateurs tout au long de leur processus, de la première idée jusqu’au rendu final.