L’abonnement Creative Cloud Pro inclut plus de 20 applications phares utilisées par les professionnels du monde entier. Photoshop pour la retouche photo, Illustrator pour le vectoriel, Premiere Pro et After Effects pour la vidéo, InDesign pour la mise en page, Lightroom pour la photo, XD pour l’UI/UX, Dreamweaver pour le web, Audition pour l’audio, Animate, InCopy, Character Animator… La liste est longue, et chaque logiciel est mis à jour très régulièrement.

En plus des applications, Adobe ajoute des services premium :

100 Go de stockage cloud,

Adobe Portfolio,

Adobe Fonts,

tutoriels complets,

bibliothèques Creative Cloud,

ainsi qu’un accès aux nouveautés en avant-première.

L’intégration d’Adobe Firefly apporte une nouvelle dimension : création d’images réalistes, retouches automatisées, extensions créatives, scripts vidéo générés par IA… De quoi accélérer considérablement votre workflow, que vous soyez photographe, designer, motion designer, social media manager ou monteur vidéo.