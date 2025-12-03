Toujours dans une optique de performance accrue et de fluidité de la gestion, comme de la navigation sur vos sites Web, o2switch inclut, dans son offre Cloud., sa technologie PowerBoost. Il s'agit d'un logiciel serveur Web conçu pour améliorer la vitesse de chargement de vos projets.

Mis bout à bout avec le transfert mensuel illimité, vous êtes donc, avec vos sites Web, entre de très bonnes mains chez o2switch.

Et la gestion de vos sites Web n'est pas en reste. o2switch vous propose l'un des outils les plus appréciés en ce sens avec cPanel. Mais les utilisateurs de WordPress apprécieront également une autre technologie maison, WPTiger.

Vous disposez ainsi de votre propre gestionnaire de site WordPress, concocté par o2switch pour faciliter votre gestion par un tableau de bord clair, une facilité dans la création de clones, l'installation de mises à jour ou encore l'optimisation de la sécurité de vos sites sous WordPress.

La cybersécurité est aussi un point stratégique dans votre choix de faire confiance à o2switch pour votre hébergement Web, et vous n'allez (vraiment) pas être déçu.

Deux autres technologies sont à votre service, avec un savoir-faire 100% o2switch. Il s'agit, d'une part, de TigerProtect, qui joue un rôle de pare-feu à la pointe grâce à son alimentation par une intelligence artificielle. D'autre part, TigerProtect vous aide à bloquer au mieux les menaces à leur source à l'aide d'une veille en temps réel, de même qu'une redirection du trafic malveillant, loin de vos sites Web.

Cela s'inscrit dans la continuité de votre boite à outils dédiée à la cybersécurité chez o2switch. Par exemple, vous profitez des services de l'antivirus Immunify AV+, mais aussi de certificats SSL illimités.