Vous pensez qu'un hébergement performant, adapté à de nombreux usages et 100% français est forcément hors de votre budget ? o2switch vous démontre le contraire même après le Black Friday, et vous avez donc de nombreuses bonnes raisons de considérer son offre.
Et quand on vous annonce qu'o2switch casse les prix, ce n'est pas peu dire. De 16€/mois, le prix de son offre Cloud. fond comme neige à soleil à seulement 1,86€/mois pour votre première année d'abonnement.
Vous avez bien lu, il s'agit de l'une des offres, du côté des services en ligne, et plus largement, sur un plan tech', à ne manquer sous aucun prétexte pour cette édition 2025 du Black Friday.
Aussi, que cela soit pour lancer votre activité à moindres frais ou encore optimiser votre gestion annuelle de votre site Web, vous êtes à la bonne adresse chez o2switch.
Les points forts d'offre Cloud. :
- Des datacenters en France certifiés Tier IV
- Nombre de sites web hébergés illimité
- Nom de domaine offert
Commencer comme poursuivre son activité est bien plus simple avec o2switch
La migration comme la création d'un nouveau projet est facilitée
A travers cet article, vous pourrez mieux comprendre la solide réputation dont jouit o2switch, comme les raisons qui font que cet hébergeur Web est, en 2025, en tête du comparatif indépendant dédié à ces solutions chez Clubic.
Tout d'abord, si vous avez déjà des sites Web hébergés ailleurs, o2switch vous facilite la migration vers ses serveurs. Cela peut paraitre un détail, mais ce service est gratuit, en plus d'être performant.
Plus encore, donner vie à un nouveau site Web reste vraiment simple. Même s'il s'agit d'un blog dédié à votre nouvelle passion du moment, o2switch décuple vos possibles tout en faisant tomber les limites.
De fait, son offre d'hébergement Cloud. vous permet d'héberger, comme de gérer, un nombre illimité de sites Web simultanément.
Alors, pourquoi cette offre Cloud. est-elle optimale pour les débutants, comme aux experts ? Tout bonnement car les performances incluses sont pensées pour s'adapter à des besoins pluriels.
Avec un équivalent de 12 cœurs vCPU, 48Go de RAM, mais aussi des débits montants et descendants de 42Mb/s et un stockage 100% NVMe, la réactivée est (vraiment) optimisée.
Par exemple, la formule d'abonnement Cloud. d'o2switch est pleinement adaptée à la gestion de votre site e-commerce.
Une bande passante comme un trafic illimité, c'est la certitude de pouvoir répondre aux besoins de vos clients potentiels, mais aussi de voir votre activité croitre sans crainte de devoir faire évoluer votre plan d'abonnement, ou que vos sites Web répondent moins efficacement.
Des technologies o2switch à votre service
Toujours dans une optique de performance accrue et de fluidité de la gestion, comme de la navigation sur vos sites Web, o2switch inclut, dans son offre Cloud., sa technologie PowerBoost. Il s'agit d'un logiciel serveur Web conçu pour améliorer la vitesse de chargement de vos projets.
Mis bout à bout avec le transfert mensuel illimité, vous êtes donc, avec vos sites Web, entre de très bonnes mains chez o2switch.
Et la gestion de vos sites Web n'est pas en reste. o2switch vous propose l'un des outils les plus appréciés en ce sens avec cPanel. Mais les utilisateurs de WordPress apprécieront également une autre technologie maison, WPTiger.
Vous disposez ainsi de votre propre gestionnaire de site WordPress, concocté par o2switch pour faciliter votre gestion par un tableau de bord clair, une facilité dans la création de clones, l'installation de mises à jour ou encore l'optimisation de la sécurité de vos sites sous WordPress.
La cybersécurité est aussi un point stratégique dans votre choix de faire confiance à o2switch pour votre hébergement Web, et vous n'allez (vraiment) pas être déçu.
Deux autres technologies sont à votre service, avec un savoir-faire 100% o2switch. Il s'agit, d'une part, de TigerProtect, qui joue un rôle de pare-feu à la pointe grâce à son alimentation par une intelligence artificielle. D'autre part, TigerProtect vous aide à bloquer au mieux les menaces à leur source à l'aide d'une veille en temps réel, de même qu'une redirection du trafic malveillant, loin de vos sites Web.
Cela s'inscrit dans la continuité de votre boite à outils dédiée à la cybersécurité chez o2switch. Par exemple, vous profitez des services de l'antivirus Immunify AV+, mais aussi de certificats SSL illimités.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Cette offre Cloud. est peu onéreuse et optimise l'hébergement Web tricolore
Choisir o2switch, c'est aussi soutenir le « made in France »
Et pour cause, vous avez pu constater qu'o2switch ne se contente pas d'héberger vos sites Web. L'entreprise œuvre également à développer ses propres outils pour vous offrir un alliage optimisé de performances et de sécurité.
Le choix d'une implantation stratégique en France va dans cette continuité. Concrètement, cela s'illustre par la détention, comme la gestion, par o2switch, de ses datacenters.
Situés à proximité de son siège, basé à Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes, les datacenters d'o2switch bénéficient ainsi d'une continuité de service appréciable. Le tout, avec une infrastructure certifiée Tier IV, soit le plus haut niveau de sécurité possible.
Et, pour votre activité, une disponibilité des serveurs de 99,95%. En somme, c'est la crème de la crème. Ces datacenters sont aussi conçus pour rendre le secteur de l'hébergement Web plus durable, avec le choix d'une énergie très majoritairement décarbonée pour assurer leur bon fonctionnement. L'optimisation de leur refroidissement sans recourir à la climatisation, grâce à la méthode dite du « free cooling », contribue à cela.
C'est meilleur pour la planète, c'est efficace pour vous, et cela peut même être une source de valorisation supplémentaire de votre site Web à destination de votre public.
La sérénité reste au rendez-vous, dans l'offre Cloud., par la réalisation d'une sauvegarde journalière, avec conservation des données durant les 45 jours qui suivent.
Ainsi, vous êtes assuré de disposer d'un service réactif, même en cas de pépin. En somme, o2switch, c'est un réseau de datacenters durables et situés en France, d'énormes ressources allouées pour vos activités, et des technologies maison dont la qualité n'est plus à démontrer.
Pour une analyse plus complète des services offerts par o2switch, ainsi qu'un test complet, vous pouvez également lire, à votre guise, l'avis indépendant rédigé par Clubic sur o2switch.
Un plan d'abonnement moins cher pour ce Black Friday accompagné d'un code promo
En effet, c'est l'un des moments de l'année à ne manquer sous aucun prétexte pour vous équiper avec o2switch. A l'occasion du Black Friday 2025, l'entreprise clermontoise met les petits plats dans les grands et vous permet d'obtenir une souscription moins chère, dès 1,86€/mois , valable votre première année d'abonnement.
En plus, cela ne prend pas en compte le code promo exclusif disponible dès à présent. En renseignant donc ce code promo CLUBIC avant de conclure votre achat, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de -15% sur le prix remisé.
Si vous souhaitez conserver votre offre Cloud. au-delà de vos 12 premiers mois d'abonnement, cela reste possible au prix en vigueur de 16€/mois. Et, tant que vous demeurez chez o2switch, votre nom de domaine reste inclus sans frais supplémentaires.
Deux autres points sont à prendre en compte. En plus d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours à compter de votre date d'achat, o2switch, dans son offre Cloud., vous donne accès à son service client francophone, avec support prioritaire, 24h/24, 7j/7. Notez enfin, selon l'endroit où vous résidez, que la TVA peut s'appliquer aux prix affichés.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.