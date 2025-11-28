La réputation d'o2switch n'est plus à faire concernant la qualité de son hébergement Web. Et, quitte à profiter des services premium de cette entreprise française, le Black Friday est une (vraie) bonne idée lorsqu'il s'agit de les obtenir au meilleur prix.
Pour ce Black Friday 2025, et malgré le froid ambiant, o2switch fait fondre, comme neige au soleil, le prix de votre première année à son offre Cloud. !
C'est donc une bonne nouvelle pour votre budget, avec, en plus, un nom de domaine qui vous est offert, même au-delà de vos 12 premiers mois de souscription en restant chez o2switch.
Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur l'offre Cloud., ses fonctionnalités et la manière dont vous pouvez en tirer profit au quotidien. Et bien évidemment, pleinement profiter de cette offre de Black Friday auquel vous pouvez conjuguer un code promo exclusif chez Clubic.
Les points forts de l'offre Cloud. :
- Jusqu'à 8 millions de visites mensuelles supportées
- Les technologies maison d'o2switch incluses
- Service client francophone avec accès prioritaire
Un hébergement 100% français, c'est la garantie d'o2switch
Des performances en adéquation avec vos besoins
L'offre Cloud. mise au point par o2switch est certainement la plus équilibrée de sa gamme, et c'est une bonne nouvelle pour vous. Sa plasticité permet de s'adapter aux usages les plus courants, avec, en bonus, un prix (vraiment) très bas proposé à l'occasion de ce Black Friday 2025.
Alors, regardons d'un peu plus près ce que comprend cette offre Cloud. proposée par o2switch, le meilleur hébergeur Web du marché selon le comparatif indépendant établi par Clubic en 2025.
Tout d'abord, l'offre Cloud. vous permet d'héberger un nombre illimité de sites Web. C'est donc déjà pertinent si vous avez des projets ailleurs, et que vous souhaitez les héberger chez o2switch. Mais aussi, des projets à concrétiser et que vous souhaitez pouvoir administrer plus facilement à partir d'un même hébergeur. Et enfin, vous laissez de la place pour de nouvelles inspirations.
Autre point agréable de cette offre Cloud., o2switch vous offre un nom de domaine pour votre site Web. Grâce à cela, vous pouvez donc affiner votre besoin en fonction de votre public, sachant que dans l'Hexagone, c'est bien l'extension « .fr » qui domine. Dans tous les cas, c'est vous qui décidez, mais tout en faisant des économies grâce à o2switch.
Passons maintenant aux performances, et là encore, l'offre Cloud. a bien plus que du répondant. Vous obtenez ainsi l'équivalent de 12 CPU Threads, une mémoire vive de 48Go et une vitesse disque de 42MB/s.
Avec un tel pedigree, à qui peut s'adresser l'offre Cloud. ?
Pour le particulier, à votre guise, mais aussi pour des professionnels, l'offre Cloud. est recommandable. Que vous soyez freelance, gestionnaire d'une agence Web, comme d'une PME/TPE, elle est celle qu'il vous faut.
Vous profitez d'un nombre d'adresses mail illimité, pour en adosser une à chacun de vos sites et pouvoir efficacement les gérer. La bande passante est également sans limites, et l'offre Cloud. est pensée pour pouvoir supposer environ 8 millions de visites mensuelles sur vos sites Internet.
Autant dire que vous avez de la marge. Et cela, que vous soyez gestionnaire d'un site e-commerce, comme d'un blog, d'une plateforme associative, collaborative, de e-learning, out tout projet Web d'importance, vous êtes à la bonne adresse.
La technologie PowerBoost d'o2switch, pour améliorer la vitesse de chargement de vos projets, comme un espace disque illimité conjugué à un stockage disque 100% NVMe, vont dans le sens appréciable qui consiste à allier l'utile à l'agréable.
Ces fonctionnalités sont à votre service, et elles sont en plus facile à prendre en main, même si vous n'est pas un expert chevronné en informatique.
Et l'administration de mes sites Web dans tout ça ?
o2switch, dans son offre Cloud., met à votre disposition le meilleur outil dans son domaine actuellement pour optimiser la gestion de vos sites Web, avec cPanel.
Mais plus encore, et c'est également l'une des marques de fabrique de cette entreprise française, o2switch a à cœur de développer ses propres outils.
Si vous disposez d'au moins un site Internet sous WordPress, vous apprécierez donc WPTiger. Cette véritable « boite à outils » mise au point par o2switch est idéalement optimisée pour les sites sous WordPress. Du tableau de bord classique à la mise à jour de vos plug-ins, c'est très complet.
Une infrastructure efficace, à un prix redoutable
La cybersécurité n'est pas en reste chez o2switch
Bonne nouvelle pour vos sites Web, vous profitez, une fois encore, des innovations proposées par o2switch dans ce domaine. Toujours autour du tigre fanion, TigerProtect est une technologie maison qui agit comme un véritable pare-feu. L'objectif est de bloquer comme rediriger le trafic malveillant qui tenterait d'atteindre votre site Internet.
De son côté, TigerGuard est une protection qui temps réel, qui veille donc au grain à votre place. Cela, dans la continuité d'un antivirus pour vos sites Web mis à votre disposition par o2switch dans son offre Cloud., Immunify AV+. Un nombre illimité de certificats SSL est aussi à votre main.
L'infrastructure d'o2switch est également un point qui fait nettement la différence. En effet, implantée à Clermont-Ferrand, en région Auvergne-Rhône-Alpes, o2switch a pris le parti de gérer ses datacenters.
Entièrement situé en France, son parc se trouve en plus à proximité de son siège, ce qui permet une réaction des plus rapides au moindre pépin. Pas d'externalisation, pas d'installation dans un pays tiers, o2switch vous offre du premium, 100% français, et respectant pleinement le RGPD.
Comme nous vivons dans un monde fini et que le sujet de l'énergie n'est jamais loin, o2switch essaie, à son niveau, d'agir pour rendre le secteur de l'hébergement Web, plus durable.
Concrètement, l'électricité utilisée provient à 100% de France, pays de production où elle demeure l'une des plus décarbonées au monde. Plus encore, par la méthode du « free cooling », o2switch parvient à optimiser la température au sein de ses datacenters en recourant, le moins possible, à une source d'énergie pour y parvenir.
Pour en apprendre encore plus sur o2switch, un test complet, également réalisé en toute indépendance, est disponible chez Clubic. Vous pouvez aussi consulter les avis clients de Trustpilot, 100% vérifiés, avec une note de 4,8/5 pour o2switch.
Le Black Friday est l'occasion d'obtenir l'offre Cloud. au meilleur prix
En bref, l'offre Cloud. d'o2switch est adaptée à de nombreux usages, avec des performances au rendez-vous, et un produit tricolore qui se place dans une mouvance respectueuse de l'environnement.
Vous en voulez encore plus ? Vous avez raison ! Pour le Black Friday, o2switch vous propose son offre Cloud. moins chère, dès 1,86€/mois pour votre première année d'abonnement.
Cerise sur le gâteau, vous pouvez également renseigner le code promo exclusif CLUBIC, pour profiter d'une réduction supplémentaire de -15%. C'est vraiment Noël avant l'heure chez o2switch.
Après les 12 premiers mois, vous pouvez maintenir votre abonnement à l’offre Cloud à partir de 16 €/mois. Dans tous les cas, votre nom de domaine reste inclus sans frais supplémentaires.
Choisir l'offre Cloud. vous permet également, à toutes fins utiles, de compter sur le service client d'o2switch avec accès prioritaire. Non seulement, il est francophone, mais en plus, il reste disponible 24h/24, 7 jours/7.
Prenez en compte, selon où se trouve votre résidence principale, que la TVA peut s'appliquer à ces souscriptions. Enfin, une fois votre achat conclu, vous pouvez compter sur une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours chez o2switch.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.