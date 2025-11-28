Pour ce Black Friday 2025, et malgré le froid ambiant, o2switch fait fondre, comme neige au soleil, le prix de votre première année à son offre Cloud. !

C'est donc une bonne nouvelle pour votre budget, avec, en plus, un nom de domaine qui vous est offert, même au-delà de vos 12 premiers mois de souscription en restant chez o2switch.

Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur l'offre Cloud., ses fonctionnalités et la manière dont vous pouvez en tirer profit au quotidien. Et bien évidemment, pleinement profiter de cette offre de Black Friday auquel vous pouvez conjuguer un code promo exclusif chez Clubic.