Le Black Friday dure encore chez PC Componentes ! Sept promos gaming monstrueuses survivent au rush : écrans, GPU, périphériques, Starlink… des remises massives à saisir avant qu’elles ne disparaissent pour de bon.
Même passé le jour J, le Black Friday continue de battre son plein chez PC Componentes, qui maintient ce lundi une série de remises particulièrement agressives pour les gamers. Écrans QD-OLED, carte graphique RTX, périphériques ASUS ROG ou encore chaise gaming : le matériel premium chute toujours à des prix étonnants. Une prolongation inattendue, idéale pour upgrader son setup avant que les offres Black Friday ne disparaissent définitivement.
Les 7 promos folles à saisir chez PC Componentes
- Écran PC Gigabyte GS27FA 27" à 98 € au lieu de 119 €
- Clavier mécanique ASUS ROG à 208,25 € au lieu de 244,99 €
- Souris gaming Bluetooth ASUS ROG Harpe à 223,13 € au lieu de 258,99 €
- Chaise gaming Cougar Nxsys à 294 € au lieu de 379,99 €
- PlayStation 5 édition digitale à 346,12 € au lieu de 492,89 €
- Carte graphique Palit GeForce RTX 5060 Ti à 439,90 € au lieu de 482,03 €
- Écran PC QD-OLED MSI 144 Hz à 1172,98 € au lieu de 1449,99 €
Comment repérer les meilleures promos gaming Black Friday sur PC Componentes ?
Même après le Black Friday, PC Componentes continue d’actualiser ses offres gaming, ce qui peut rendre la navigation dense. En utilisant les bons outils et quelques réflexes simples, vous pouvez extraire rapidement les deals réellement intéressants pour votre setup.
- Exploitez les filtres essentiels : triez par catégorie gaming, marque, prix, stock, vendeur ou avis clients, puis utilisez le tri par meilleur prix ou meilleures notes pour mettre en avant le matériel fiable.
- Ciblez les produits les plus sérieux : privilégiez les articles bien notés, les marques gaming reconnues (Logitech, Razer, MSI, ASUS ROG, Gigabyte), et les stocks expédiés par PC Componentes, plus sûrs que les vendeurs tiers.
- Anticipez et surveillez les fluctuations : créez votre wishlist, comparez les modèles que vous visez et revenez plusieurs fois par jour, les prix continuant d’évoluer même après le Black Friday.
Avec ces habitudes, vous repérez facilement les vraies pépites gaming encore actives, tout en évitant les fausses promos typiques de la fin de période. La prolongation Black Friday est un terrain fertile… à condition d’être attentif.
PC Componentes, un hub majeur du gaming pendant (et après) le Black Friday
PC Componentes reste l’un des points centraux du Black Friday pour les gamers : écrans QD-OLED, cartes graphiques dernière génération, accessoires ROG, chaises gaming… l’enseigne concentre des remises souvent plus agressives que la concurrence.
Surtout, la plateforme continue traditionnellement à maintenir et actualiser ses promos après le jour J, offrant une seconde fenêtre idéale aux retardataires pour renforcer ou renouveler leur setup. Entre exclusivités, ventes flash prolongées et réductions premium, PC Componentes demeure l’un des hubs les plus pertinents de la période — même une fois la frénésie du 29 novembre passée.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.