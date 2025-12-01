Même après le Black Friday, PC Componentes continue d’actualiser ses offres gaming, ce qui peut rendre la navigation dense. En utilisant les bons outils et quelques réflexes simples, vous pouvez extraire rapidement les deals réellement intéressants pour votre setup.

Exploitez les filtres essentiels : triez par catégorie gaming, marque, prix, stock, vendeur ou avis clients, puis utilisez le tri par meilleur prix ou meilleures notes pour mettre en avant le matériel fiable.

Ciblez les produits les plus sérieux : privilégiez les articles bien notés, les marques gaming reconnues (Logitech, Razer, MSI, ASUS ROG, Gigabyte), et les stocks expédiés par PC Componentes, plus sûrs que les vendeurs tiers.

Anticipez et surveillez les fluctuations : créez votre wishlist, comparez les modèles que vous visez et revenez plusieurs fois par jour, les prix continuant d'évoluer même après le Black Friday.

Avec ces habitudes, vous repérez facilement les vraies pépites gaming encore actives, tout en évitant les fausses promos typiques de la fin de période. La prolongation Black Friday est un terrain fertile… à condition d’être attentif.