AliExpress frappe très fort ce jeudi avec 7 promos Black Friday choc : TV, tablette, robot, écran PC… Un concentré de produits high-tech ultra-abordable, idéal pour se faire plaisir sans exploser son budget avant les fêtes.
AliExpress surgit en plein Black Friday avec une salve de promos qui font vaciller les prix sur le high-tech. TV connectée, tablette Xiaomi, robot aspirateur, écran PC ou même le dernier casque Sony : la plateforme casse ses marges et propose une sélection incroyablement compétitive pour moderniser son équipement sans dépasser son budget. C'est le moment parfait pour faire le plein de cadeaux à un rapport qualité-prix imbattable avant les fêtes de fin d'année.
Les 7 promos dingues à saisir chez AliExpress
- Xiaomi TV A 32" à 96 € au lieu de 143,78 €
- Écran PC KTC 27 Zoll à 113,39 € au lieu de 158,14 €
- Xiaomi Robot Vacuum S20 à 125,67 € au lieu de 159,99 €
- Xiaomi Redmi Pad Pro à 161,76 € au lieu de 206,55 €
- Aspirateur Tineco Floor ONE S7 PRO à 192,39 € au lieu de 246,64 €
- Sony WH-1000XM6 à 313,17 € au lieu de 396,82 €
- Apple iPad Series 10 à 318,62 € au lieu de 358,62 €
Comment trouver les meilleures promos high-tech sur AliExpress pendant le Black Friday ?
Le Black Friday sur AliExpress, c’est un raz-de-marée de réductions… mais pas toujours simple à décoder. Les prix varient vite, les coupons apparaissent puis disparaissent, et la quantité de produits rend la chasse aux bons plans parfois déroutante. Pourtant, avec la bonne méthode, il est possible de repérer les remises les plus intéressantes sans se noyer dans le flux.
Pour commencer, surveillez les variations de prix et les coupons supplémentaires : AliExpress propose souvent des réductions cumulables, et c’est là que se trouvent les vraies économies. Comparez toujours les notes, les versions et les certifications (EU, Global, CN) pour éviter les mauvaises surprises. N’hésitez pas à trier par “meilleures ventes” ou “notes les plus élevées” afin d’isoler les produits les plus fiables. Enfin, gardez un œil sur les catégories phares : robotique, tablettes, casques, écrans, souvent les plus agressives en prix. Et pour aller droit au but, suivre les bons plans Clubic reste le moyen le plus simple d’identifier les vraies pépites au milieu du flot de promotions.
AliExpress, une place forte du Black Friday pour s’équiper au meilleur prix
AliExpress s’est imposé ces dernières années comme un acteur incontournable du Black Friday, notamment grâce à ses tarifs ultra compétitifs et à son catalogue gigantesque. La plateforme propose des produits difficiles à trouver ailleurs, des versions globales de grandes marques, et des remises souvent plus importantes que chez ses concurrents occidentaux.
Côté fiabilité, les entrepôts EU réduisent drastiquement les délais de livraison et facilitent les retours. Les marques comme Xiaomi, Tineco, Roborock ou Sony y sont massivement représentées, souvent avec des bundles exclusifs. Résultat : qu’il s’agisse d’électronique, de domotique ou d’accessoires, AliExpress reste un terrain idéal pour faire de très bonnes affaires sans sacrifier la qualité. Un vrai hub du Black Friday, surtout pour ceux qui veulent maximiser leur budget.
