AliExpress veut se faire un nom sur ce Black Friday 2025, et pour ce faire, le géant chinois se déchaîne en additionnant codes promotionnels et réductions de folie. Découvrez les 10 meilleures offres à saisir pour l'occasion !
AliExpress est bien décidé à faire tomber la concurrence durant le Black Friday 2025. Pour se faire connaître du grand public, le géant chinois dégaine une salve de 10 promotions massives ce mardi, couvrant consoles, smartphones, audio premium et tablettes. Ajoutez à cela les codes promotionnels disponibles sur le site (de 4 à 80 €) et vous obtenez un niveau de réduction tout simplement jamais vu. Pour ceux qui veulent s’équiper au meilleur prix dans la cohue du Black Friday, c’est clairement la fenêtre idéale.
Les 10 promos chocs à saisir chez AliExpress
- Vidéoprojecteur 4K Android à 31,39 € au lieu de 41,66 €
- Écran PC KTC 27 Zoll à 117,39 € au lieu de 159,09 €
- Montre connectée Garmin Forerunner 165 à 151,62 € au lieu de 206,77 €
- Xiaomi Redmi Pad Pro à 179,63 € au lieu de 215,63 €
- Aspirateur Tineco Floor ONE S7 PRO à 192,69 € au lieu de 247,24 €
- Casque Sony WH-1000XM6 à 313,01 € au lieu de 396,82 €
- Console Sony PlayStation 5 à 361,25 € au lieu de 478,80 €
- Nintendo Switch 2 à 463 € au lieu de 539 €
- Smartphone Google Pixel 10 à 548,08 € au lieu de 697,87 €
- Samsung Galaxy S25 Ultra à 834,60 € au lieu de 914,60 €
👉 Tous les tarifs indiqués incluent déjà les codes de réduction AliExpress
Comment trouver les meilleures promos Black Friday sur AliExpress ?
Les baisses de prix intéressantes sont nombreuses sur AliExpress pour le Black Friday, mais les meilleures se cachent souvent derrière un océan de produits et de discounts bon marché. Cependant, avec la bonne méthode, il devient facile d’attraper les deals les plus rares et les remises les plus agressives, voici comment vous y prendre :
- Activez les notifications AliExpress pour capter chaque vente flash.
- Surveillez les variations de prix : certaines baissent plusieurs fois par jour.
- Ajoutez vos produits à la wishlist pour débloquer alertes et coupons ciblés.
- Utilisez les filtres “% de réduction” et “≥ 4,7 étoiles” pour gagner un temps précieux.
- Vérifiez l’historique de prix pour éviter les faux rabais.
- Combinez coupons vendeurs + coupons sélection + codes BFFR pour maximiser la remise.
- Explorez les bundles et packs, souvent plus rentables que les deals solos.
- Consultez les Mégas Deals (mis à jour très fréquemment).
- Privilégiez les vendeurs bien notés pour une livraison plus rapide.
- Suivez les bons plans Clubic pour repérer les véritables pépites.
En suivant ces astuces avec attention, vous devriez pouvoir multiplier les bonnes affaires avant les fêtes et gâter toute la famille.
AliExpress, un hub majeur du Black Friday 2025
AliExpress est devenu un pilier essentiel du Black Friday cette année, capable de rivaliser avec les géants mondiaux. Le site multiplie les remises agressives, les coupons cumulables, les ventes flash ultra-courtes et bien sûr les fameux codes BFFR, qui propulsent encore plus bas les prix déjà réduits. Les catégories les plus populaires — smartphones, consoles, audio premium, domotique et tablettes — bénéficient souvent des baisses les plus impressionnantes.
Avec une rotation permanente des deals et des stocks extrêmement volatils, AliExpress s’impose comme un passage obligé pendant toute la période Black Friday. Rester attentif et rafraîchir régulièrement les pages est la meilleure façon de saisir les offres vraiment exclusives qui disparaissent en quelques heures.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
