Pluie de promos, prix en chute libre et produits stars bradés : le Single Day AliExpress frappe encore ce week-end avec une nouvelle vague d’offres qui vaut le détour. Caméras, smartphones, TV, audio, maison connectée… tout y passe ! Voici les 10 deals les plus intéressants à saisir avant la fin des stocks.
AliExpress prolonge la fête du 11.11 avec un week-end placé sous le signe des grosses réductions. Alors que le Single Day se poursuit, la plateforme déroule encore une série de remises massives sur ses catégories les plus recherchées : smartphones, TV grand format, casques audio premium, caméras d’action ou encore aspirateurs robots.
Que vous vouliez renouveler votre équipement photo, moderniser votre salon ou tout simplement profiter d’un bon plan pour préparer la fin d’année, les prix du moment valent clairement le coup d’œil. Envie de découvrir les meilleures offres encore actives ? On vous présente les 10 deals à retenir juste en dessous !
Le TOP 10 des promos Single Day à saisir chez AliExpress
- GoPro Hero 12 à 259,70 € au lieu de 302,84 € (code : S11FR40)
- Écran portable 16” Hgfrtee à 60,39 € au lieu de 94,61 € (code : S11FR12)
- 4 caméras extérieures eufy Security à 169,38 € au lieu de 194,19 € (code : S11FR20)
- Caméra Insta360 X5 à 439,80 € au lieu de 504,36 €
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 238,40 € au lieu de 316,55 € (code : IFPATRJR)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G à 178,30 € au lieu de 236,07 € (code : S11FR20)
- TV 65” Xiaomi A 65 2025 à 285,87 € au lieu de 379,00 € (code : IFPWWBEQ)
- Écran CarPlay / Android Auto 10,26” à 35,39 € au lieu de 42,17 € (code : 11FR05)
- Tineco Floor One S7 Pro à 188,69 € au lieu de 245,06 € (code : S11FR20)
- Sony WH-1000XM5 à 190,75 € au lieu de 259,54 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (code : SAVE10)
- 10 To de stockage pCloud + gestionnaire de mdp offert à - de 200€/an
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Pourquoi ces offres Single Day méritent votre attention ?
Ce week-end, AliExpress met surtout en avant des produits déjà bien installés sur le marché, dont la valeur est reconnue. On trouve par exemple le Sony WH-1000XM5, un modèle salué dans notre test audio pour sa réduction de bruit très efficace, mais aussi la GoPro Hero 12, appréciée pour sa stabilité en situation sportive.
À côté de ces références premium, les remises touchent aussi des produits du quotidien : TV grand format, aspirateurs, smartphones et écrans mobiles, ce qui permet de répondre à des besoins variés sans dépasser son budget. Une sélection équilibrée, entre performances éprouvées et tarifs accessibles, idéale pour profiter pleinement du Single Day.
Comment bien choisir pendant le Single Day ce week-end ?
Le Single Day s’est imposé comme l’un des rendez-vous shopping majeurs de l’année, et l’édition 2025 n’échappe pas à la règle. Avec des remises qui s’étalent sur plusieurs jours, le danger pour les consommateurs est souvent de se laisser porter par l’abondance d’offres sans réellement comparer. Pour éviter les achats impulsifs, mieux vaut commencer par définir ses besoins : un smartphone pour tenir plusieurs années, un casque audio pour les transports, une TV grand format pour le salon, ou encore un aspirateur robot pour gagner du temps au quotidien. La sélection du moment couvre justement ces catégories clés, ce qui permet de cibler rapidement les produits les plus adaptés sans se perdre dans des milliers de fiches.
Autre point important : la fiabilité des modèles et l’avis des experts. Les appareils mis en avant ce week-end ne sont pas des inconnus du marché. Le Sony WH-1000XM5, par exemple, s’est distingué dans notre test pour la qualité de sa réduction de bruit et son confort lors d’écoutes prolongées, ce qui en fait un choix solide si vous cherchez un casque polyvalent. De son côté, la GoPro Hero 12 permet de filmer en extérieur avec une stabilisation remarquable, un point essentiel pour celles et ceux qui veulent capturer des voyages, du sport ou des contenus pour les réseaux. Miser sur ces produits éprouvés est un moyen sûr de profiter des promos sans sacrifier l’expérience d’utilisation.
Enfin, il est utile de faire attention aux conditions d’achat spécifiques à AliExpress, qui propose souvent plusieurs niveaux de réduction : prix remisé, code supplémentaire, coupon vendeur et parfois remise maison. Les produits de cette sélection permettent d’ailleurs d’enchaîner ces avantages pour obtenir des prix particulièrement intéressants. Vérifier l’entrepôt d’expédition reste aussi un réflexe utile : un envoi depuis la France, la Pologne ou l’Espagne assure des délais plus courts et une meilleure tranquillité en matière de suivi. Avec ces quelques repères, vous pouvez profiter pleinement du Single Day et sélectionner des produits qui répondent autant à vos besoins qu’à votre budget.
