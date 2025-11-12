Le Single Day 11.11 bat son plein sur AliExpress avec des offres explosives avant le Black Friday. Le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D s’affiche à 238,69 € au lieu de 322,19 €, un tarif redoutable pour les joueurs exigeants.
Connu pour ses performances de haut vol dans le gaming, le Ryzen 7 7800X3D reste l’un des meilleurs processeurs du moment pour les configurations PC modernes. Grâce à son architecture Zen 4 gravée en 5 nm, il délivre une efficacité énergétique impressionnante et des fréquences élevées sur huit cœurs et seize threads.
À l’occasion du Single Day d’AliExpress, cet excellent CPU passe sous la barre des 240 €, soit une économie de plus de 80 € sur son prix habituel. Un bon plan à saisir rapidement avant le Black Friday.
Pourquoi choisir le AMD Ryzen 7 7800X3D ?
- Performances gaming exceptionnelles
- Architecture Zen 4 5 nm efficace
- Compatible AM5, DDR5 et PCIe 5.0
AMD Ryzen 7 7800X3D : un processeur taillé pour le jeu et la réactivité
Véritable référence dans le milieu du gaming PC, le Ryzen 7 7800X3D s’appuie sur la technologie 3D V-Cache, offrant 96 Mo de cache pour maximiser la fluidité et réduire les latences dans les jeux les plus exigeants.
C’est d’ailleurs l’un des processeurs les plus plébiscités dans les comparatifs récents de Clubic sur les CPU gaming. Il rivalise avec les puces les plus puissantes d’Intel, tout en affichant une consommation maîtrisée.
Ce modèle se destine à ceux qui veulent assembler une configuration haut de gamme sans basculer sur les modèles très onéreux comme les Ryzen 9.
Avec ses 8 cœurs et 16 threads, le Ryzen 7 7800X3D assure des performances solides aussi bien en jeu qu’en création (montage vidéo, 3D, streaming). Sa finesse de gravure en 5 nm lui permet de combiner puissance et sobriété énergétique, un atout notable dans les sessions prolongées.
Le socket AM5 lui garantit une compatibilité avec les cartes mères les plus récentes, ainsi qu’avec la mémoire DDR5 et le PCIe 5.0, pour tirer parti des dernières innovations matérielles. Il est livré sans ventilateur, ce qui permet aux utilisateurs de choisir un système de refroidissement adapté à leur configuration et à leurs besoins thermiques.
En ce moment, le processeur est vendu nu, sans packaging, mais reste neuf et garanti d’origine AMD. AliExpress précise que le produit peut provenir de Chine ou de Malaisie : un détail sans impact sur les performances. Une offre rare à ce tarif, idéale pour ceux qui veulent préparer leur setup avant le Black Friday 2025.