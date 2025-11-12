Connu pour ses performances de haut vol dans le gaming, le Ryzen 7 7800X3D reste l’un des meilleurs processeurs du moment pour les configurations PC modernes. Grâce à son architecture Zen 4 gravée en 5 nm, il délivre une efficacité énergétique impressionnante et des fréquences élevées sur huit cœurs et seize threads.

À l’occasion du Single Day d’AliExpress, cet excellent CPU passe sous la barre des 240 €, soit une économie de plus de 80 € sur son prix habituel. Un bon plan à saisir rapidement avant le Black Friday.