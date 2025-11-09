Le Black Friday approche à grands pas et les premières grosses promos sont déjà disponibles ce dimanche ! Entre PC portables Lenovo, TV QLED TCL, SSD Crucial ultra-rapide et aspirateurs Dyson, les rabais atteignent des niveaux rarement vus.
Le Black Friday 2025 se rapproche à grands pas, et les géants du e-commerce dégainent déjà leurs plus belles offres ce week-end. Ce dimanche 9 novembre, Amazon, Cdiscount, Darty et Boulanger affichent des réductions spectaculaires sur les produits les plus recherchés : téléviseurs QLED, PC portables Lenovo, SSD ultra-rapides, aspirateurs Dyson ou encore mini PC compacts.
Des promotions à durée limitée qui permettent de s’équiper malin avant la grande semaine des soldes d’automne. Envie d’en profiter ? Découvrez sans attendre notre sélection des meilleurs deals du moment.
Le TOP 10 des ventes flash à saisir ce dimanche :
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 (OLED, i5, 16 Go RAM, 1 To SSD) à 549,99 € au lieu de 749,99 €.
- TV Philips Ambilight 4K 55” à 449,99 € au lieu de 649,00 €.
- SSD Crucial T500 2 To NVMe avec dissipateur à 139,14 € au lieu de 205,99 €.
- Lot de 4 Air Traceur Tag Apple Find My à 19,99 € au lieu de 29,99 €.
- Robot aspirateur Lefant M3 Max à 399,99 € au lieu de 999,99 €.
- TV TCL 65T69C QLED 4K 65” à 479,99 € au lieu de 699,99 €.
- Écran PC gaming Acer Nitro 27” WQHD 120 Hz à 129,90 € au lieu de 169,90 €.
- Mini PC NiPoGi Essenx E1 à 189,00 € au lieu de 239,99 €.
- Aspirateur balai Rowenta X-Force Flex 9.60 Allergen à 199,99 € au lieu de 250,99 €.
- Aspirateur Dyson V10 Origin à 329,00 € au lieu de 479,00 €.
Pourquoi ces promos méritent votre attention ce week-end
Difficile de rester indifférent face à des réductions aussi massives à seulement deux semaines du Black Friday. Entre les performances d’un PC portable Lenovo alliant puissance et design, la qualité d’image éclatante du téléviseur Philips Ambilight, ou encore la rapidité du SSD Crucial T500, chaque produit de cette sélection coche les cases d’un achat intelligent. Ces offres permettent de renouveler son équipement à moindre coût, qu’il s’agisse de gagner en confort, en vitesse ou en autonomie.
D’ailleurs, dans notre test complet du Crucial T500￼, ce modèle s’est distingué par son excellent rapport performance/prix et sa compatibilité PS5, un vrai atout pour les joueurs exigeants.
Black Friday 2025 : comment bien choisir ses promos avant le rush final
Le Black Friday n’a pas encore officiellement commencé, mais les meilleures affaires se jouent souvent avant le top départ. Les grandes enseignes profitent de cette période pour lancer des promotions anticipées, parfois équivalentes à celles du jour J. En achetant dès ce week-end, les consommateurs évitent les ruptures de stock tout en profitant de tarifs déjà au plus bas. Cette stratégie s’avère particulièrement intéressante pour les produits très demandés comme les téléviseurs 4K, les PC portables ou les aspirateurs sans fil, qui figurent chaque année parmi les catégories les plus recherchées.
Pour bien choisir, il est essentiel de définir ses besoins avant de succomber aux remises. Un PC portable comme le Lenovo IdeaPad Slim 5 conviendra aux utilisateurs à la recherche d’un ordinateur équilibré entre performance et mobilité, tandis qu’un téléviseur Philips Ambilight séduira les amateurs de cinéma pour son immersion lumineuse unique. De même, un SSD Crucial T500 s’impose comme une solution idéale pour booster la réactivité d’un PC ou augmenter l’espace de stockage d’une PlayStation 5, sans se ruiner.
Enfin, il ne faut pas négliger l’importance des produits du quotidien, souvent en forte baisse durant cette période. Les aspirateurs Rowenta ou Dyson, les robots Lefant ou encore les mini PC NiPoGi offrent une belle opportunité de s’équiper durablement. Avant d’acheter, vérifiez toujours la compatibilité du produit, les avis clients, et consultez nos tests Clubic pour connaître les performances réelles. Le mot d’ordre de cette semaine : acheter malin, avant que les meilleures références ne disparaissent dans le tourbillon du Black Friday.