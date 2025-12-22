La manette apporte une vraie simplicité à vos sessions sur PC ou console. On passe d'une partie rapide à une soirée prolongée sans ressentir de gêne, même quand il fait un peu chaud ou que la prise en main dure. Les surfaces antidérapantes rassurent dans les moments de tension, et le câble USB-C inclus laisse le choix entre jeu sans fil ou filaire, selon l'envie ou la batterie. Certains diront qu'on ne revient plus en arrière une fois qu'on a goûté à la liberté offerte par cette manette, surtout quand on aime alterner entre plusieurs appareils dans la maison.Les boutons bien espacés évitent les fausses manipulations, ce qui rassure aussi bien pour du jeu de précision que pour explorer un menu ou piloter une vidéo. Le format reste discret sur un bureau et se transporte facilement, sans craindre de l'abîmer dans un sac. On peut trouver que le design modernisé donne envie de l'exposer, même si, à la base, c'est bien pour jouer qu'elle existe.