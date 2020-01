Deux mois après son lancement, Disney + vaudrait déjà plus de 100 milliards de dollars

Un gain de 6 % depuis l'ouverture de Disney+

Jusqu'à 90 millions d'abonnés visés

Source : CNBC

En attendant, la valorisation de ce service flambant neuf est déjà estimée à 108 milliards de dollars. Un chiffre vertigineux, qu'il faut cependant relativiser.L'établissement bancaire Barclays a émis une estimation de la valorisation de différents services de streaming : Disney+, mais aussi Hulu et ESPN+. Pour cela, la société a estimé la valeur totale de l'entreprise d'une part, et la valeur de son cœur de métier d'autre part. Dans le cas de Disney+, Barclays a estimé que Disney valait 320 milliards de dollars, un montant qui tient compte de sa capitalisation boursière et de sa dette. Son cœur de métier (c'est-à-dire les films produits par son studio, ses parcs d'attraction, etc) vaudrait alors 213 milliards de dollars. Ce qui, après soustraction, laisse une valorisation estimée de 107 à 108 milliards de dollars pour son service de streaming.S'il s'agit là d'une estimation, il est incontestable que Disney+ a la cote. La valeur des actions Disney a gagné 6 % depuis que son service de streaming vidéo a été lancé, le 11 novembre dernier. Barclays a déclaré : «». À l'heure actuelle, la capitalisation boursière de Disney s'établit autour de 260 milliards de dollars, contre 144 milliards de dollars pour Netflix.La haute valorisation de Disney+ ne signifie cependant pas que la société est en passe de dépasser ses principaux concurrents, en particulier Netflix. Le jour de son lancement, Disney+ a certes affirmé avoir gagné 10 millions d'abonnés. La semaine passée, l'analyste Bernie McTernan estimait à la CNBC que Disney+ atteindrait les 25 millions d'abonnés au cours du premier trimestre 2020.Mais ces chiffres restent largement en deçà des 60 millions d'abonnés américains que Netflix disait compter en octobre dernier. Et surtout, une fois déployé hors du continent américain, Disney+ parviendra-t-il à dépasser les 158 millions d'abonnés mondiaux de Netflix ? Pas sûr. D'ailleurs, Disney lui-même n'a pas prévu de dépasser Netflix, bien qu'il cherche à se placer parmi les concurrents sérieux. D'ici la fin de l'année 2024, le géant vise un public mondial compris entre 60 et 90 millions d'abonnés. Pour atteindre cet objectif, il n'écarte pas de possibles accords avec Hulu et ESPN+.