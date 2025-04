Ce n'est pas une nouvelle vraiment surprenante. Car le partage de mot de passe a tout d'abord été ciblé par Netflix, puis plus récemment, par Disney+. Pour l'heure, c'est le numéro 1 du streaming mondial qui a le plus de recul sur l'impact de cette décision, et il est très positif. Elle lui a permis de gagner massivement en nombre d'utilisateurs et de se sortir d'une mauvaise passe post-pandémie. Il semble donc logique que cette solution fasse désormais des émules.