Netflix : la fin du partage de compte a généré 10 % d'abonnés supplémentaires au UK, les concurrents vont-ils suivre ?

Relevons cependant que dans la même étude, 60 % des utilisateurs interrogés indiquaient souffrir d'une « fatigue du contenu », et que l'intérêt des 16-34 ans pour le streaming est en baisse de 13 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Plus exactement, lorsqu'ils cherchent du contenu à regarder, ces derniers se tournent de plus en plus vers la VoD et la télévision classique.