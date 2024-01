Emmy Awards 2024 : on reprend les mêmes qu'aux Golden Globes, et on recommence !

Ainsi, Succession, nommée 27 fois, repart avec 6 trophées. Elle vole notamment la vedette à d'autres séries HBO Max, à savoir The Last of Us et The White Lotus, pourtant deuxième et troisième en nombre de nominations (24 et 23). The Bear, série Hulu disponible sur Disney+ chez nous, fait égalité avec Succession, quand Acharnés (Netflix) arrive juste derrière avec 5 récompenses. Toutes ces séries repartent notamment avec les Emmy pour les meilleurs scénarios et meilleures réalisations.