Avec The Mandalorian et WandaVision, Disney+ domine les nominations aux Emmy Awards

WandaVision, sans doute l'une des productions du MCU les plus originales, récolte quant à elle 23 nominations. Elle concourt entre autres pour la meilleure mini-série et la meilleure réalisation. Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont tous deux nommés dans la catégorie des meilleurs actrices et acteurs principaux. Kathryn Hahn défendra ses chances pour le meilleur second rôle. Falcon et le Soldat de l'hiver s'en sort avec cinq nominations.

Apple TV+ sera représenté par Ted Lasso, une comédie sur le football, nommée à 20 reprises. Une sacrée performance, plutôt inattendue et rarement atteinte pour une comédie. Le détenteur du record est 30 Rock avec 21 nominations.

Netflix peut compter sur Le Jeu de la dame (18), Hulu sur The Handmaid’s Tale (21), et HBO sur Mare of Easttown (16) et Lovecraft Country (18).

La cérémonie des Emmy Awards se tiendra le dimanche 19 septembre 2021.