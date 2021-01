The Mandalorian devient la série la plus piratée en 2020, après 7 ans de règne de Game of Thrones

Selon les données de TorrentFreak, en 2020, c'est The Mandalorian qui a hérité du titre de série la plus piratée. La série diffusée sur Disney+ met ainsi un terme à la suprématie de Game of Thrones dans le domaine, cette dernière ayant pris fin en 2019.

À la deuxième place du classement, on retrouve la série Amazon The Boys, tandis que la troisième position est occupée par Westworld. Parmi les séries les plus piratées en 2020, on peut également citer Star Trek: Picard, Vikings, Rick & Morty, The Walking Dead, The Outsider ou encore The Flash.