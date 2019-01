Qu'est-ce que Squad, la nouvelle app phénomène de partage d'écran et de chat ?

© Squad

Plus besoin d'envoyer un fichier quand vous pouvez directement le montrer

La vie privée en danger ?



© Squad

Source : TechCrunch

Sous son aspect des plus classiques,propose tout de même un concept attrayant qui pourrait faire un carton chez les plus jeunes. Ici, l'utilisateur n'a pas besoin d'envoyer une photo ou n'importe quel autre fichier pour le partager avec son interlocuteur. En effet, ce dernier peut voir le contenugrâce au partage d'écran. Six personnes peuvent rejoindre un seul et même salon de chat simultanément. Sans plus attendre, voici comment l'application fonctionne.Lorsque vous la lancez, elle ouvre directement la caméra frontale à la manière de Snapchat. Ensuite, vous pouvez presser le bouton + pour inviter des amis à rejoindre la conversation. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur l'icône « Partage d'écran » pour commencer à montrer ce que vous faites sur votre mobile à vos amis.vous encourage à ouvrir des applications comme Amazon, TikTok, Facebook ou même votre messagerie. Vous pouvez naviguer entre le partage d'écran et le chat vidéo comme vous le souhaitez.Si l'idée est bonne sur le papier, elle peut hélas mener à des dérives. En effet, il est possible d'utiliseravec les membres d'un groupe de chat sur la plupart des applications. Les messagespeuvent donc ne plus l'être si vous décidez de divulguer les conversations que vous avez eu avec vos proches. Des comptes (Instagram, Facebook...) inaccessibles au public pourraient voir leur contenusi l'un des utilisateurs décide de passer par Squad pour le partager avec d'autres personnes.Heureusement, l'application ne permet pas à l'utilisateur de télécharger les vidéos de ses chats. Squad pourrait aussi établir des restrictions pour les captures d'écran.Il n'y a pas que du négatif puisque nous pouvons, par exemple, imaginer que les célébrités pourraient ainsi utiliser Squad pour interagir directement avec leur communauté. Les développeurs travaillent actuellement sur un moyen ded'un chat sur les réseaux sociaux pour que d'autres utilisateurs puissent suivre un chat en direct. Les équipes en charge de l'application veulent également que Squad soit utilisable partout, aussi bien en ville que dans les zones plus rurales.Pour le moment, Squad n'est disponible qu'en version preview sur l'App Store . Elle sera également téléchargeable sur Android, mais la date de sortie n'est pas encore connue.