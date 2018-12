Les ados britanniques tournent le dos aux réseaux sociaux

La génération Z en rupture avec les réseaux sociaux

Lase voit généralement associer les qualificatifs suivants : irrévérencieux, consuméristes, narcissiques, et surtout hyper connectés. Les vrais, ce sont eux.Pourtant, s'ils sont nés avec un smartphone dans la main et sont biberonnés à la lumière bleue, ils sont de plus en plus nombreux à se désinscrire des réseaux sociaux pour renouer avec une certaine authenticité. Citée par le Guardian , une étude de l'institut Ampère estimait qu'en 2016, 66% des 18-24 ans déclaraient. En 2018, ils ne sont plus que 57% à réitérer leur position.Une tendance largement mise en lumière par les portraits dressés par le quotidien britannique. Isabelle, 18 ans et étudiante à l'université de Bedforshire regrette l'apparente défiance de ses camarades à se parler en face à face., précise-t-elle.

« c'est une compétition pour déterminer lequel pourra paraître le plus heureux »

Un désire de renouer avec des relations plus authentiques

Pour Amanuel, 16 ans, les réseaux sociaux promeuvent une version idéalisée du quotidien. Un vernis qui encourage à la malhonnêteté, selon cet adolescent qui a décidé de quitter tous les réseaux sociaux. Jeremiah Johnson, 18 ans, abonde :Plus inquiétant, les réseaux sociaux sont devenus de véritables baromètres de popularité sur les bancs de l'école., déclare Sharp au Guardian, et d'ajouter :Pour ces adolescents qui font le choix de la déconnexion, leur principale motivation est de renouer avec une certaine authenticité dans leurs relations. D'autres raisons sont également évoquées, comme les effets néfastes que leur hyperactivité sur les réseaux avait sur leurs notes à l'école, ou tout simplement par oppression face au flux constant d'informations qui les bombarde.Il faut dire que laest de celle qui voit ses moindres faits et gestes documentés en ligne, en permanence. Un lien de chaque instant avec des réseaux sociaux que certains commencent à percevoir comme de véritables chaînes. Et comme n'importe quelle personne se voyant mettre aux fers, son seul désir est d'y échapper.

« est-ce que je suis en train de rater des choses ? »

Loin des clichés, la génération Z serait donc de celle qui chérit le plus le respect de sa vie privée. Mais chassez le naturel, et il revient au galop. De ceux qui ont quitté les réseaux sociaux, ils sont nombreux à se demander, inquiets,, confesse Jeremiah.Pourtant, les adolescents interviewés par le Guardian reçoivent aussi quantité de messages encourageants.dit l'un d'entre eux., répond l'intéressé.