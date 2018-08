Les bots russes également mêlés à la propagande anti-vaccination sur Twitter

Objectif : diviser le peuple américain sur des enjeux de société majeurs

Alors que des trolls et autres bots en provenance de laont été formellement identifiés comme ayant tenté d'influencer l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, il semblerait que d'autres « combats » aient également été menés par leurs soins.C'est en tout cas ce que pointe une étude conjointe des universités George Washington, du Maryland et de Johns Hopkins, visant à identifier la provenance de tweets anti-vaccination auxL'ampleur de l'ingérence Russe sur le débat concernant la vaccination est minime en comparaison de celle sur l'élection qui a mené Donald Trump au pouvoir. Sur les 1,7 million de tweets publiés entre 2014 et 2017 analysés par les chercheurs, seuls 253 contenaient le hashtag #VaccinateUS.Pour autant, des comptes identifiés comme appartenant à des fermes à trolls russes ont publié 22 fois plus de tweets sur la vaccination qu'un utilisateur lambda du réseau social.Les messages étaient harmonieusement répartis entre pro et anti-vaccins. L'objectif sous-jacent étant « d'utiliser la vaccination comme enjeu, afin de favoriser la discorde dans la société américaine », précise l'étude.« Les communications de santé sont devenues des armes : les sujets de santé publique comme la vaccination font partie des tentatives de désinformation par des puissances étrangères », ajoutent les chercheurs américains.