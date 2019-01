Libération lance son appli « RaJeux » sur l'App Store et Google Play

L'appli propose 4 jeux différents

Avis aux amateurs de mots, de jeux de mots et de réflexion, cette appli pourrait peut-être bien satisfaire votre rage de chiffres et de lettres.vient de lancer « RaJeux », une application mobile qui va mettre à mal votre crayon à papier et qui donne un petit coup de jeune à l'offre éditoriale du titre dirigé par Laurent Joffrin. Déjà disponible sur l'App Store et sur Google Play , elle reprend, chaque jour, les jeux du Journal et propose quelques surprises.Les abonnés à Libération bénéficient d'un accès illimité à. Si vous n'êtes pas abonné, le téléchargement de l'application est gratuit et il est possible de profiter de celle-ci en illimité pendant sept jours.Sur RaJeux, on peut retrouverpour se secouer les neurones, à commencer parde Gaëtan Goron qui, outre la grille quotidienne en 9 x 11, accueillent des grilles rapides en 5 x 5 et quelques-unes des historiques du journal.Vous découvrez chaque jour une nouvelle grille de, avec différents niveaux de difficulté, qui fera apparaître un haïku et vous fera - encore - réfléchir.Au menu également le jeu(et dix de retrouvées ?) au travers duquel vous pouvez ressentir la pression d'un rédacteur en chef et deviner les titres des unes de Libé, histoire de peaufiner votre culture générale tout en vous amusant avec des quiz et diverses surprises.Enfin, les problèmes d'proposés par Pierre Gravagna vont vous faire découvrir les coups qui ont fait basculer les plus grandes parties de l'histoire des échecs. Vous pouvez vous entraîner et progresser aux côtés des grandes maîtres et choisir votre niveau de difficulté.