Apple peut enfin positiver : record de dépenses sur l'App Store pendant les fêtes

Plusieurs millions de dollars dépensés le jour du Nouvel An

Source : Apple.

Alors qu'il nous avait presque habitué aux mauvaises nouvelles et après avoir vu ses ventes baisser , Apple peut se réjouir : les dépenses sur l'ont atteint 1,22 milliard de dollars pendant les fêtes.Les bonnes résolutions du début d'année sont probablement passées par là : la majorité des applications massivement téléchargées le 1er janvier sont du domaine de la santé et de la productivité. Le divertissement, comme souvent, n'est pas en reste avec des jeux tels que Fortnite et Monster Strike.Au total, ce sont pas moins de 322 millions de dollars qui ont été dépensés sur cette première journée de l'année.Un nouveau record pour Apple.Sur Twitter, Phil Schiller, le vice-président du marketing d'Apple, s'est félicité pour ces résultats : «».