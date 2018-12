Le top 10 des apps Android qui ont généré le plus de chiffre d'affaires en 2018

Clubic.com

Le public donne la priorité aux rencontres en ligne...

...et aux messageries instantanées

Comme on pouvait s'y attendre, 2018 aura encore été une année faste pour le système d'exploitation, très large leader mondial. Pour les développeurs les plus puissants du marché, le système peut s'apparenter à une véritable machine à cash. C'est en tout cas ce que nous rapporte la société californienne Sensor Tower, qui a eu la bonne idée de dresser(les données ont été arrêtées au 30 novembre).A la première place des applications les plus fructueuses sur Android, on retrouve. L'appli de rencontres développée par Match Group (IAC), qui possède notamment Vimeo, est très largement en tête du classement dévoilé par Sensor Tower, puisqu'elle a généré, rien que cette année,En deuxième position, on retrouve la solution de stockage et de partage de fichiers en ligne, qui permet au cloud d'être plutôt bien représenté dans ce classement avec 164,3 millions de dollars collectés grâce à Android en 2018.(l'appli de streaming musical, pas le bijoutier danois) complète le podium avec 132 millions de dollars.De la quatrième à la dixième place, on retrouve la messagerie instantanée(105,4 millions de dollars), le réseau social de streaming en direct,(100,4 millions de dollars), l'appli de streaming(97,8 millions de dollars), la messagerie aléatoire(66,1 millions de dollars), la messagerie instantanée(57,4 millions de dollars), la liseuse de manga(49,4 millions de dollars) et(38,5 millions de dollars), le service de vidéo à la demande qui avait franchi, en février dernier, le cap des 5 millions d'abonnés, et qui pourrait être inséré dans le futur service de streaming de Warner.