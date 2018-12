Firefox 64 : le navigateur gagne en rapidité et s’offre un gestionnaire de tâches

Un gestionnaire de tâches totalement repensé

Meilleure gestion des onglets

WebRender : le moteur de rendu en expérimentation ?

D'autres changements dans Firefox 64 ?

Au programme : un gestionnaire de tâches façon Windows, une meilleure gestion des onglets, mais aussi un gain en rapidité pour les utilisateurs équipés d'un GPU Nvidia.Avec le lancement de Firefox 64.0, Mozilla introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités dontsimilaire à celui de Chrome, une fonctionnalité qui était réclamée depuis un certain temps par ses utilisateurs et qui vient remplacer l'ancienne interface de la page accessible depuis l'adresse about:performance.Il sera donc maintenant un peu plus simple de voir en un coup d'œilde chaque onglet ouvert, ainsi que des différents modules chargés. Si vous trouvez que ce gestionnaire de tâche est quelque peu décevant, rassurez-vous, il devrait évoluer et s'améliorer au fil de l'eau avec les prochaines versions de Firefox.Leest, quant à lui, une nouveauté qui devrait être bien utile pour les utilisateurs qui ont tendance à ouvrir plusieurs dizaines d'onglets à la fois. Cette amélioration vous permettra en effet degrâce à une simple pression de la touche Maj ou Ctrl afin d'effectuer des actions de groupes telles que fermer, déplacer, marquer comme favoris, ou encore envoyer vers un appareil via Sync.Voici une courte vidéo qui présente la fonctionnalité :Initialement prévu pour être intégré chez certains utilisateurs à titre expérimental,, le moteur de rendu graphique déjà disponible sur Firefox Nightly et qui permet de rendre Firefox plus rapide en sollicitant davantage la carte graphique, n'est finalement peut-être pas encore tout à fait prêt.Le déploiement de WebRender a en effet disparu des notes de publications de Mozilla, ce qui laisse à penser qu'il ne sera pas de la partie, même à titre expérimental. Rappelons que WebRender est uniquement destiné aux utilisateurs équipés d'une carte graphique Nvidia ainsi que de Windows 10.Outre la correction de certains bugs sur Android, la résolution de problème de sécurité ou la suppression du support natif des flux RSS, Firefox 64 rend plus aiséegrâce à une toute nouvelle interface à l'adresse about:addons.Enfin, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment, la fonctionnalitépermettra d'afficher des suggestions d'extension, notamment basées sur votre activité. Par exemple, si vous visitez YouTube ou Reddit,apparaîtra dans la barre d'adresse afin de vous proposer une extension conçue pour ces plateformes.Pour retrouver la liste complète des nouveautés, rendez-vous sur le site de Mozilla