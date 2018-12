Google Chrome sera meilleur sur Windows, et ce sera grâce à Microsoft

Microsoft va améliorer Chrome en travaillant sur son propre navigateur

Edge ne sera pas une copie de Google Chrome

À télécharger :

Chromium pour Windows

C'est désormais officiel, Microsoft travaille sur une refonte totale de son navigateur Edge . Le logiciel va abandonner le moteur de rendu Edge HTML, développé en interne et n'ayant jamais eu les faveurs des développeurs web, pour. Ce dernier est un projet open-source, utilisé principalement par Google dans Chrome.Microsoft va participer activement au développement de Chromium, pour l'optimiser au mieux sur sa plateforme. Ses développeurs vont apporter leur expertise au projet afin d'améliorerdes différentes éléments web.L'éditeur s'est également fendu d'une lettre à l'attention de la communauté Chromium : «».Microsoft partagera toutes ses connaissances et ses améliorations avec la communauté. Cela implique donc que Google Chrome bénéficiera naturellement d'pour sa déclinaison Windows. Une opportunité pour le moteur de recherche, qui a toujours été lent à intégrer les modifications apportées par le système d'exploitation. The Verge rappelle que Chrome a mis plusieurs mois à supporter les écrans haute résolution ou la navigation tactile surMais pas question pour Microsoft de faire de Edge une simple copie de Google Chrome. L'éditeur explique dans sa lettre vouloir y apporter «». On peut supposer que Cortana et le moteur de rechercheseront mis en avant et exclusifs au logiciel, pour les quelques utilisateurs encore attachés à ces deux services.