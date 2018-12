Microsoft remplacerait Edge par un nouveau navigateur basé sur Chromium

Edge serait bâti sur les mêmes fondations que Google Chrome

Edge 2.0 ou un tout nouveau logiciel ?

vit peut-être ses dernières semaines dans sa forme actuelle.Selon les informations de Windows Central , Microsoft serait en train de développer une nouvelle version de sonqui délaisserait le moteur de rendu Edge HTML pour le remplacer parCe dernier, open-source, est le moteur le plus utilisé dans le monde en étant utilisé dans le navigateur, avec une part de marché de plus de 63 % sur les machines de bureau, contre seulement 4,2 % pour Edge , alors qu'il est installé par défaut sur un parc de plus de 700 millions d'ordinateurs.Il est donc urgent pourde réagir et de corriger ces mauvaises décisions du passé. La firme n'a jamais su imposer son moteur de rendu aux développeurs web et profiterait de cette mise à jour technique pour rendre Edge plus simple à utiliser à la fois pour les codeurs, mais également plus adapté aux standards actuels duCe nouveau navigateur serait appelé en interne, une célèbre ville californienne connue notamment pour accueillir le parc Disneyland originel. On ne sait pas si Microsoft conservera la marque Edge, ou la remplacera par un nouveau nom, ni si l'interface du logiciel sera revue.Le développement ne devrait toutefois pas être complexe pour Microsoft. L'éditeur a déjà dû utiliser d'autres moteurs de rendupour adapter Edge à d'autres plateformes mobiles, comme WebKit pour les appareils iOS.